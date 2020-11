"أعجوبة حقيقية".. ألماسة وردية نادرة تباع بـ 26.6 مليون دولار (فيديو)

ووصفت سوذبي الألماسة بأنها "أعجوبة حقيقية من عجائب الطبيعة".

وكانت سوذبي تتوقع أن يتراوح سعر الألماسة "ذي سبيريت أوف ذي روز"، أو "روح الورد"، النقية ذات الشكل البيضاوي، بين 23 مليون دولار و38 مليون دولار.

وافتتح المزاد بسعر 16 مليون فرنك سويسري ثم قفز إلى 21 مليون فرنك سويسري عند إغلاق المزاد بالإضافة إلى العمولة.

وقالت سوذبي إن منافسا عبر الهاتف اشترى الألماسة وطلب عدم الكشف عن هويته.

وقال بينوا ريبلين خبير المجوهرات الذي أشرف على البيع إن الألماسة، البالغ وزنها 14.83 قيراط، سجلت رقما قياسيا كأكبر بلورة ماسية وردية زاهية تعرض في مزاد.

