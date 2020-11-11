طفل عمره 7 سنوات يدخل موسوعة غينيس.. ماذا فعل؟

ووفق بيان نشرته الموسوعة، فإن أرهام حطم الرقم القياسي في الثالث والعشرين من يناير/كانون ثانٍ الماضي، وقبل يوم واحد من من عيد ميلاده السابع، في ولاية غوجارات (غربي الهند).

الطفل الهندي المسجل في موسوعة غينيس كأصغر مبرمج في العالم (موقع موسوعة غينيس الرسمي على شبكة الإنترنت)

وفي منشور له على فيسبوك، قال والد أرهام:" أصغر مبرمج حاسوب هو أرهام أوم تالسانيا.. ابني العبقري! أنا فخور جدًا بك.. أنت مدهش رسميًّا!".

وفي مؤتمر صحفي عقدته مدرسته بهذه المناسبة، قال أراهام إنه تأثر كثيرًا بوالده المهندس التقني، ودفعه الفضول في سن الثالثة إلى أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية على أنظمة تشغيل مختلفة.

وفي سن الخامسة، تعلّم العمل على لغات البرمجة القياسية مثل: سكراتش وتاينكر؛ لينتهى به الحال إلى تعلم لغة البايثون، والذي طوّر من خلالها بعض الألعاب الصغيرة، ما شجّع والديه للتقدم بطلب للحصول على شهادة احترافية.

وقال معلم الحاسب الآلي في المدرسة، تعليقًا على صورة جمعته مع أرهام: "حامل رقم غينيس القياسي.. اجتاز امتحان "Microsoft Technology Associate" في سن السابعة، لقد قالت أمي إنني بدأت التحدث في ذلك العمر!".

ويمتلك أراهام، الذي سُجل اسمه في كتاب موسوعة الأرقام الهندية أيضًا، موقعًا إلكترونيًا خاصًا، ويعمل حاليًّا على تحسينه بمزيد من محتوى الألعاب، وسيطرحه قريبًا للجمهور.