نصائح لعدم تعكير مزاج طفلك عندما تقطع عليه سعادته باللعب

يمكن أن يحدث هذا عندما يظهر الأبوان لأخذ الطفل من دار الرعاية أو من منزل صديق، فجأة يتحول الأمر ويبدأ الصغير في البكاء والتذمر.

ويقول الكثير من الآباء إن أطفالهم يتصرفون معهم بشكل مختلف عنه في الحضانة أو مع الجيران أو في المدرسة.

ويقول المستشار التربوي الألماني أولريك ريتسر-زاكس إن هذا أمر طبيعي ويظهر في الواقع قوة العلاقة عندما يمكن للأطفال العودة إلى المنزل بعد يوم طويل ويستطيعون الإعراب عن كل مشاعرهم.

ويضيف أن هذا التصرف يشير لشيء آخر وهو أن بينما يكون الآباء سعداء برؤية أطفالهم مجددا، يعني ظهور الآباء للأطفال انتهاء وقت اللعب".

ويقول ريتسر-زاكس إن هذا يمكن أن يؤدي إلى غضب ودموع وبعض التذمر وهو ما يكون مجهدا للجميع. وهذا أيضا جزء من كونك أبا أو أما.

ويضيف أن أحد سبل معالجة هذه المشكلة هو بإبلاغ طفلك ما تشعر به حيال مزاجه السيء عندما تريا بعضكما. وهذا يمكن أن يكون مفيدا مع بعض الصغار.

كما ينصح الخبير الألماني الأهل بالتوجه لأخذ الطفل بمزاج صاف قدر المستطاع لاستيعابهم، ويمكن التوقف عند أحد المقاهي لفترة وجيزة وأنت في طريقك لاصطحاب الطفل من المدرسة أو دار الرعاية.

ويقول ريتسر-زاكس: "قضاء عشر دقائق هناك كفيلة بأن تجعلك تشعر باختلاف وسوف تبدو مختلفا أيضا بينما تذهب لأخذ الطفل".