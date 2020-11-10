البث الحي
منوعات

نصائح لعدم تعكير مزاج طفلك عندما تقطع عليه سعادته باللعب

10/11/2020

يمكن أن يحدث هذا عندما يظهر الأبوان لأخذ الطفل من دار الرعاية أو من منزل صديق، فجأة يتحول الأمر ويبدأ الصغير في البكاء والتذمر.

ويقول الكثير من الآباء إن أطفالهم يتصرفون معهم بشكل مختلف عنه في الحضانة أو مع الجيران أو في المدرسة.

ويقول المستشار التربوي الألماني أولريك ريتسر-زاكس إن هذا أمر طبيعي ويظهر في الواقع قوة العلاقة عندما يمكن للأطفال العودة إلى المنزل بعد يوم طويل ويستطيعون الإعراب عن كل مشاعرهم.

ويضيف أن هذا التصرف يشير لشيء آخر وهو أن بينما يكون الآباء سعداء برؤية أطفالهم مجددا، يعني ظهور الآباء للأطفال انتهاء وقت اللعب".

ويقول ريتسر-زاكس إن هذا يمكن أن يؤدي إلى غضب ودموع وبعض التذمر وهو ما يكون مجهدا للجميع. وهذا أيضا جزء من كونك أبا أو أما.

ويضيف أن أحد سبل معالجة هذه المشكلة هو بإبلاغ طفلك ما تشعر به حيال مزاجه السيء عندما تريا بعضكما. وهذا يمكن أن يكون مفيدا مع بعض الصغار.

كما ينصح الخبير الألماني الأهل بالتوجه لأخذ الطفل بمزاج صاف قدر المستطاع لاستيعابهم، ويمكن التوقف عند أحد المقاهي لفترة وجيزة وأنت في طريقك لاصطحاب الطفل من المدرسة أو دار الرعاية.

ويقول ريتسر-زاكس: "قضاء عشر دقائق هناك كفيلة بأن تجعلك تشعر باختلاف وسوف تبدو مختلفا أيضا بينما تذهب لأخذ الطفل".

المصدر : الألمانية
المزيد من منوعات

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة

تعرضت لمضايقات في بلدها.. نوبيون مصريون يحتفون بفرنسية اعتنقت الإسلام (فيديو)

أشهرت "أونتي" إسلامها أثناء احتفال القرية بالمولد النبوي الشريف
الأكثر قراءة

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

رسالة من شيخ الأزهر لمنتجي لقاح كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مواقع التواصل)