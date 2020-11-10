استخراج 230 مسمارًا من بطن مريض في السعودية (صور)

وقال الحساب الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة السعودية، في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء: "أسهم بفضل الله تدخل طبي ناجح في إنقاذ حياة مريض بمستشفى شرق جدة، عبر استخراج 230 مسمارًا وقطع زجاج من بطنه".

وأضاف الحساب أن المريض كان يعاني آلامًا وانتفاخًا في البطن، وقد أظهرت الفحوصات الإكلينيكية والإشعاعية وجود عدد كبير من المسامير داخل معدة المريض.

أسهم بفضل الله تدخل طبي ناجح من إنقاذ حياة مريض في #مستشفى_شرق_جدة تم خلاله إستخراج عدد 230 مسمار وقطع من الزجاج من بطنه https://t.co/g6us0aBxM8 pic.twitter.com/xiRb0YkToD — صـحة جدة (@Jeddahhealth) November 10, 2020

وتعجّب عدد كبير من كيفية تحمل المريض هذا العدد الكبير من المسامير، وأجريت الجراحة تحت تخدير عام عن طريق شق جراحي.

الفريق الطبي ينجح باستخراج 230 مسمارا من بطن مريض في #جدة . مادري كيف تحمل ٢٣٠ مسمار طاقة الإنسان عجيبة جداً .. يالله 😰 pic.twitter.com/k1MH97oj3d — خالد بن سلطان ..💚🇸🇦 (@kuii_80) November 10, 2020

فريق طبي يستخرج ٢٣٠ مسمار وقطع زجاج من بطن مريض نفسي في مستشفى شرق #جدة. pic.twitter.com/0w2CjBU1fJ — قناة ا بـ ـو حـ ـسـ ـن (@Mbm20007) November 10, 2020

انقاذ حياة مريض في #جدة .. تم استخراج 230 مسمار وقطع من الزجاج من بطنه.

المريض يخضع حالياً للعلاج النفسي. pic.twitter.com/kSkbjRbm3i — محمد ال جمحان (@md_aljamhan0) November 10, 2020

https://twitter.com/sli10_/status/1326134216334204928?ref_src=twsrc%5Etfw