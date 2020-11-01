طبيب يشتري "المصباح السحري" بعشرات الآلاف من الدولارات ثم يكتشف الخدعة

ووفق، وسائل إعلام هندية، فقد خدع شخصان الطبيب وأوهماه أنهما "ساحران" وباعا له مصباح علاء "الدين السحري" مقابل نحو 300 ألف دولار، وأخبراه أن "الجن" الذي بداخل المصباح سيحقق له كل أحلامه في أن يصبح مليارديرًا.

وبالفعل دفع لهم الطبيب، أكثر من 40 ألف دولار كدفعة أولى، لكن الطبيب ويدعى لايك خان، اكتشف انه تعرض للخداع وأنه وقع في فخ نصابين فقدم شكوى للشرطة في مدينة ميروت في ولاية اوتار براديش شمالي الهند.

وادعى الطبيب أن "الساحرين" جعلاه يرى "الجن" الذي يخرج من المصباح السحري، لكن كانا يرفضان منحه إياه في كل مرة كان يطلب فيها أخذ المصباح إلى المنزل، بدعوى أن الجن قد يصيبه بسوء أو أذى.

وذكرت تقارير الشرطة، أن الجن الوهمي المزعوم هو زوج إحدى مريضات الطبيب التي زارته لمتابعة جراحة عام 2018، وأنه عضو شريك مع المتهمين، وتم إلقاء القبض على المتهمين بينما جاري البحث عن الرجل الذي مثل دور "الشبح".