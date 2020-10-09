بعد 14 عامًا من حبسه.. محكمة تبرئ متهمًا في قضية قتل

وقبل 14 عامًا اتهم الأرجنتيني خورخي جونزاليس نيفا (55 عامًا)، بقتل امرأة بالسلاح، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا، لتعيد المحكمة العليا النظر في القضية ويتضح لها براءة المتهم، وتقرر الخميس إطلاق سراحه.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن شاهد العيان الذي كان سببًا في الحكم على نيفا، بعد أن تعرف عليه في إحدى الصور، أعلن فيما بعد أنه لا يعرفه، مشيرة إلى أنه بعد تغيير الشاهد لأقواله بات لا يوجد أي دليل على صلة المتهم بالجريمة، لا سيما أن شهودا آخرين أكدوا أنه كان في مكان آخر بعيدًا عن مسرح الجريمة وقت وقوعها.

كما ذكرت المحكمة أن الشرطي الذي أشرف على التحقيقات المتعلقة بالجريمة كانت بينه وبين المتهم خصومة شخصية، فوجه التحقيقات كلها ضد المتهم.

وفي 24 مايو/أيار 2006، أصيبت أناليا بيبيانا أجوير (43 عامًا) برصاصة في رأسها أمام منزلها بعد أن تعقبها 3 أشخاص بعد سحب أموال من أحد البنوك في مقاطعة ميرلو بالعاصمة بوينس آيرس.

وورد اسم المتهم نيفا الذي يعمل سائق تاكسي في القضية كأحد المتهمين، ليحكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.