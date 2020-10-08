شاهد: صائد أفاعي يُلدغ من أكثر الثعابين عدوانية في العالم

وأظهر البث المباشر، الذي سجله الصائد ومربي الثعابين، توني هاريسون، على صفحته على موقع فيسبوك الأربعاء، ثعبان البيثون وهو يلتف حول جسده، حتى وصل إلى عنقه، ثم قام بلدغه في وجهه بشكل مفاجئ.

وكان هاريسون يصور عدة مقاطع، يوصي فيها بالحذر من الثعابين، والتوعية بكيفية التعامل معها، حيث كتب في وصف مقطع اللدغة: "أحد أكبر أنواع الثعابين في أستراليا، ولماذا لا نستخدمها في العروض؟".

ويعمل هاريسون في تلك المهنة منذ عام 1994، حيث بدأ الاهتمام بالثعابين والوعي بها عن طريق الصدفة، ثم بعد سنوات قليلة قرر إنشاء شركته الخاصة، وأصبحت أسرته تعمل معه في نفس الشركة، واشتهر عن طريق قناته على يوتيوب، حيث ينشر فيديوهات لتوعية الناس بالثعابين وتربيتها وصيدها.

الصائد توني هاريسون بعد تعرضه للدغه الثعبان