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ألمانيا: "اخلعي الحجاب أولا".. منع مسلمة من دخول ناد رياضي (فيديو)

الفتاة المحجبة التي مُنعت من دخول نادٍ في ألمانيا
الفتاة المحجبة التي مُنعت من دخول نادٍ في ألمانيا
8/10/2020

وقالت نيجار (22 عامًا) إنها ذهبت إلى النادي من أجل التسجيل فيه، ولكنها صُدمت من رد فعلهم، فقد أخبروها أن لديهم مشاكل مع الأجانب الذين يرتدون الحجاب، ولهذا السبب وضعت تلك التعليمات بالنادي.

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@highclassfitnesskoeln in Köln Porz-Wahn #racism #rassismus #stopracism #hijab #freedom #islamphobia

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وأضافت: "إننا نعيش في ألمانيا اليوم، ولا أصدق أن هذا يحدث، أنا مصدومة"، وتساءلت: "أين حرية المعتقد؟ كيف يفكر البعض اليوم؟ وكيف لا يسمح بارتداء الحجاب في مكان عام مثل هذا".

من جانبه، رد النادي الرياضي في بيان له، على انستغرام على اتهامه بالعنصرية، وأوضح أن قرار منع الحجاب في المكان لا علاقة له بالدين، لكنه من أجل النظافة والسلامة الشخصية، مؤكدين أن المكان يتسع لكل الثقافات من كل دول العالم.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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