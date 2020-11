ألمانيا: "اخلعي الحجاب أولا".. منع مسلمة من دخول ناد رياضي (فيديو)

وقالت نيجار (22 عامًا) إنها ذهبت إلى النادي من أجل التسجيل فيه، ولكنها صُدمت من رد فعلهم، فقد أخبروها أن لديهم مشاكل مع الأجانب الذين يرتدون الحجاب، ولهذا السبب وضعت تلك التعليمات بالنادي.

وأضافت: "إننا نعيش في ألمانيا اليوم، ولا أصدق أن هذا يحدث، أنا مصدومة"، وتساءلت: "أين حرية المعتقد؟ كيف يفكر البعض اليوم؟ وكيف لا يسمح بارتداء الحجاب في مكان عام مثل هذا".

من جانبه، رد النادي الرياضي في بيان له، على انستغرام على اتهامه بالعنصرية، وأوضح أن قرار منع الحجاب في المكان لا علاقة له بالدين، لكنه من أجل النظافة والسلامة الشخصية، مؤكدين أن المكان يتسع لكل الثقافات من كل دول العالم.