محمد صلاح ينقذ مشردا ضايقه فتيان في محطة وقود (صور)

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود -غير بعيدة عن ملعب أنفيلد- المحترف المصري في نادي ليفربول الإنجليزي وهو يتدخل لإنقاذ المشرد من تنمر الفتيان.

وحصلت وحدة الرصد والتحقق "سند" على ترخيص باستخدام لقطات من الفيديو من وكالة Triangle News البريطانية.

🇪🇬👑 Mo Salah has been at it again – being described as a 'real-life hero' after jumping to the defence of a homeless man near Anfield.

He then went to a cash point, withdrew £100 and handed it to over to the grateful victim who was being abused by a group of lads. pic.twitter.com/BrWoMJXRPj

— thesportsman (@TheSportsman) October 7, 2020