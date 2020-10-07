محمد صلاح ينقذ مشردا ضايقه فتيان في محطة وقود (صور)

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود -غير بعيدة عن ملعب أنفيلد- المحترف المصري في نادي ليفربول الإنجليزي وهو يتدخل لإنقاذ المشرد من تنمر الفتيان.

وحصلت وحدة الرصد والتحقق "سند" على ترخيص باستخدام لقطات من الفيديو من وكالة Triangle News البريطانية.

🇪🇬👑 Mo Salah has been at it again – being described as a 'real-life hero' after jumping to the defence of a homeless man near Anfield. He then went to a cash point, withdrew £100 and handed it to over to the grateful victim who was being abused by a group of lads. pic.twitter.com/BrWoMJXRPj — thesportsman (@TheSportsman) October 7, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا مفصلا عن الحادثة، التي وقعت يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وأشارت إلى أن محمد صلاح كان ذاهبا لمحطة البنزين حيث شاهد بعض الفتية يضايقون رجلا مشردا يدعى ديفيد كريج، فقام بإيقاف هؤلاء الفتية ومساعدة الرجل.

Mo Salah saved homeless man being harassed by yobs – then gave him £100 https://t.co/omUEnL2c8x — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 6, 2020

ووفق تصريحات كريج للصحيفة، فإنه تعرض لمضايقات وسخرية من بعض الفتيان، لأنه طلب المساعدة منهم، لكن صلاح نزل بنفسه للدفاع عنه، وقال للفتيان إنهم قد يكونوا مثل هذا الرجل المشرد بعد سنوات.

وقال كريج: "مو كان رائعا تماما كما هو في ليفربول على أرض الملعب. صلاح بطل حقيقي في عيني أشكره على كل شيء"، مؤكدا أن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني لمساعدته.

وتفاعل مغردون مع الصور التي انتشرت لصلاح، مشيدين بمواقفه الإنسانية الكثيرة التي تعبر عن أخلاقه.

موقف إنساني جديد من #محمد_صلاح 😍 أثناء وجوده في محطة بنزين لاحظ تعرض بعض الفتيان لرجل مشرد

صلاح لم يعجبه ما يحدث، فقام بالنزول من سيارته وتوبيخ الفتية👏 ليكشف الرجل بأن صلاح منحه 100 جنيه إسترليني كمساعدة🙏 الرجل المشرد ديفيد كريج🗣 "صلاح بطل في عيني، أشكره على كل شئ❤️ pic.twitter.com/QBoD8XJyeS — 👑Mostafa ⁦⁦🇪🇬⁩ (@mostafaa1981) October 7, 2020