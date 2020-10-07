البث الحي
منوعات

الكشف عن نموذج أولي لطائرة ركاب أسرع من الصوت (صور)

طائرة إكس-بي1
طائرة إكس-بي1
7/10/2020

وتمثل تلك الخطوة حجر زاوية في تخطيط الشركة الأمريكية الناشئة لتصنيع طائرة تجارية يمكنها تخطي حاجز الصوت.

وتتنافس حفنة من الشركات الأمريكية لإعادة طيران الركاب الأسرع من الصوت الذي تلاشى مع خروج الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد من الخدمة عام 2003.

وتتعرض الطائرات الأسرع من الصوت اليوم، ورغم كونها أقل ضجيجا وأفضل استهلاكا للوقود من الكونكورد، لضغوط من نشطاء حماية البيئة والمطارات للالتزام بمعايير الطائرات التقليدية من حيث مستويات الضجيج وانبعاثات الكربون.

وقال بليك شول الرئيس التنفيذي لبوم سوبرسونيك في مقابلة إن أول رحلة تجريبية للطائرة ستكون في النصف الثاني من 2021 على أن تدخل الطائرة (أوفرتشر)، طائرة الشركة الأسرع من الصوت، الخدمة بحلول نهاية العقد الحالي.

وستخفض الطائرة التي تسع لما يتراوح بين 65 و88 مقعدا مدة الطيران عبر المحيط الأطلسي إلى النصف لتصبح حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وتقول الشركة إن لديها طلبيات من الخطوط الجوية اليابانية وشركة فيرجين جروب.

طائرة إكس-بي1

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي