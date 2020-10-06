10 نصائح لتقوية جهاز المناعة في فصل الخريف

ويقول طبيب العائلة التركي رامي أيوب أوغلو إنه "أصبح من المهم أن يكون لدى الإنسان جهاز مناعي قوي، خاصة مع قدوم الخريف، لأن برودة الطقس ستؤدي بالضرورة إلى انتشار الأمراض الصدرية".

ويضيف أنه "يجب تقوية نظام المناعة من خلال نظام غذائي متوازن يساعد على الوقاية من الأمراض، وكذلك التعافي السريع حال الإصابة سواء بفيروس كورونا أو أمراض أخرى".

وفيما يلي 10 نصائح لتعزيز جهاز المناعة في فصل الخريف (21 سبتمبر/ أيلول- 21 ديسمبر/ كانون الأول) من الطبيب رامي أيوب أوغلو: