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10 نصائح لتقوية جهاز المناعة في فصل الخريف

6/10/2020

ويقول طبيب العائلة التركي رامي أيوب أوغلو إنه "أصبح من المهم أن يكون لدى الإنسان جهاز مناعي قوي، خاصة مع قدوم الخريف، لأن برودة الطقس ستؤدي بالضرورة إلى انتشار الأمراض الصدرية".

ويضيف أنه "يجب تقوية نظام المناعة من خلال نظام غذائي متوازن يساعد على الوقاية من الأمراض، وكذلك التعافي السريع حال الإصابة سواء بفيروس كورونا أو أمراض أخرى".

وفيما يلي 10 نصائح لتعزيز جهاز المناعة في فصل الخريف (21 سبتمبر/ أيلول- 21 ديسمبر/ كانون الأول) من الطبيب رامي أيوب أوغلو:

  • سوء التغذية يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى ويتسبب في ضرر بجهاز المناعة، في المقابل فإن زيادة الوزن تؤثر على الصحة العامة وتقلل من كفاءة وظيفة جهاز المناعة، لذلك حافظ على التوازن بعدم التقليل ولا الإفراط من تناول الطعام.
  • تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبيب أو اخصائي تغذية، سيما مع المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف الجهاز المناعي أو كبار السن.
  • الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن بالتوازي مع ممارسة التمارين الرياضية التي تزيد من حيوية الجسم، وتعتبر أيضا من المؤثرات المهمة لزيادة مناعة الجسم.
  • شرب كميات كافية من الماء، إذ إن شرب الماء يعمل على انتعاش الدورة الدموية، وتخليص الجسم من السموم ومحاربة الالتهابات.
  • تناول الوجبات الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات الصحية مثل تناول الخبز الصحي.
  • الحفاظ على صحة الأمعاء حيث إن 70 في المئة من المناعة موجودة بالأمعاء، ومن المهم ضمان نمو بكتيريا صحية يمكن توفيرها عبر تناول الزبادي.
  • تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين (سي) والمتواجد في الفول والحمضيات والبقدونس والخس.
  • الحفاظ على معدل فيتامين (د) في الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتناول الحليب ومنتجات الألبان والأسماك بانتظام.
  • عدم إهمال الزنك، وهو معدن نادر ومطلوب ومؤثر لمناعة الجسم.
  • النوم عدد ساعات كافية لما لهذا العامل مع تأثير إيجابي على مناعة الجسم.
المصدر : الأناضول
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