"مايكل جاكسون مصر".. رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تفجر جدلا (فيديو)

ويظهر رمضان في الفيديو، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يقفز من خشبة المسرح كي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زايد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر شرق القاهرة.

شكرا على ليلة جميلة و حفل رائع 🙏 https://t.co/krTnSEYaeD — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 3, 2020

وكانت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حققت أكثر من 21 مليونا، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.