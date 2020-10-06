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"مايكل جاكسون مصر".. رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تفجر جدلا (فيديو)

محمد رمضان يقبل رأس نجيب ساويرس أثناء الحفل
محمد رمضان يقبل رأس نجيب ساويرس أثناء الحفل
6/10/2020

ويظهر رمضان في الفيديو، الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل، وهو يقفز من خشبة المسرح كي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زايد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر شرق القاهرة.

وكانت أغنية "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان حققت أكثر من 21 مليونا، بعد طرحها على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويشارك رمضان في الغناء المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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