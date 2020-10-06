شاهد: فنانة مصرية تستخدم أقراص الدواء في الرسم للتعافي من حزنها على وفاة والدتها

ومن بين متعلقات أمها الراحلة كانت حقيبة مستشفى تحوي أقراص الدواء الذي كانت تُعالج به.

وجرى تشخيص مرض أم أمل على أنه سرطان في أغسطس/آب العام الماضي، وبالتالي كانت مريضة جدا لعدة أسابيع في وحدة العناية المركزة حتى وفاتها عن عمر ناهز 68 عاما.

وتوضح أمل، وهي متزوجة ولديها طفلان، أنها كانت كلما تنظر إلى أقراص دواء أمها، والتي انتهى مفعول العديد منها، تشعر بغضب لفشل الدواء في إنقاذ حياتها.

وقالت "أنا كان عندي حالة غضب من الأدوية دي، اللي هو إن أنا حاسة إنها معملتش حاجة، مكنش لها أي دور، إحنا جبناها ع الفاضي. فحسيت إن أنا عايزة أستخدمها استخدام تاني ما دام هي ما نفعتش في الحاجة الأولانية".

وبدلا من ذلك، أمسكت الفنانة بالأقراص وصممت بها لوحات ملونة تعكس صراعاتها النفسية والعاطفية.

ومن بين لوحاتها صور للمغنية العالمية سيا والمغنية الراحلة إيمي واينهاوس، المغنيتان اللتان كانت أمل تستمع لأغانيهما في محاولة للتعافي من حزنها.

وقالت أمل صلاح وهي تقف بجانب بعض أعمالها الفنية لهما "هي دي لوحة لسيا كانت من أكتر الأغاني اللي باسمعها في الفترة بعد وفاة مامتي يعني، أغنية آم ألايف (أنا على قيد الحياة)، بس رسمت حدود خارجية كده بالرصاص وبعدين لقيتني قاعدة بأرص، بأجرب أحط (أضع) الأدوية جنب بعضها".

ومن بين اللوحات الأخرى، المعلق كثير منها في أنحاء بيتها، لوحات بالإنجليزية مكتوب عليها "مقاومة" و "متمردة" و "ما هو عقارك؟".

وأبدعت أمل بعض اللوحات من النشرات التي تكون داخل عبوات الأدوية.

وعن ذلك قالت الفنانة المصرية الشابة "وأنا باعمل الحاجات بالأدوية لفت نظري النشرات اللي جوه الأدوية، إن كل حاجة ملفوف فيها جملة يعني، فيه كلام عايزة، فيه كلام عايزة الفنط بتاعهم جنب بعضه، والفنط صغير قوي إنه ميبانش، وفيه خط كبير قوي، وفيه كلام بيبقى كبير قوي فعجبني الشكل".

وأمل صلاح حاصلة على شهادة جامعية في الهندسة المعمارية، وتدير استوديو تصميم تستخدم فيه مواد مختلفة ووسائط إعلامية لإنتاج أعمال فنية للمنازل وأماكن العمل.