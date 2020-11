"مجزرة كبرى" نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا (فيديو)

وأظهر المقطع، تواجد الحيوانات الميتة على الشاطئ في شكل أشبه بـ "مجزرة بحرية"، بالإضافة إلى بقع سوداء يشتبه بأنها مادة نفطية ناتجة عن تلوث في البحر.

طالب المسؤولون في روسيا السكان والسياح بتجنب شاطئ شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد بعد حدوث نفوق جماعي لحيوانات بحرية.

وقال الحاكم الإقليمي فلاديمير سولودوف في بيان: "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله حاليا هو أنه يوجد تلوث مائي".

ويُعتقد أن النفوق ناتج عن تدفق منتجات نفطية من سفن إلى البحر. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات أن أسطولها قد يكون المسؤول عن ذلك.

Another environmental disaster occurred on the Pacific coast near Kamchatka. The cause is unknown, but the water samples recorded an increased content of petroleum products. Surfers have vision problems after contact with water, and animals die. pic.twitter.com/OIKGukGUYg

