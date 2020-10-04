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"مجزرة كبرى" نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا (فيديو)

نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا
نفوق جماعي لكائنات بحرية بسبب تسرب نفطي في روسيا
4/10/2020

وأظهر المقطع، تواجد الحيوانات الميتة على الشاطئ في شكل أشبه بـ "مجزرة بحرية"، بالإضافة إلى بقع سوداء يشتبه بأنها مادة نفطية ناتجة عن تلوث في البحر.

طالب المسؤولون في روسيا السكان والسياح بتجنب شاطئ شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرقي البلاد بعد حدوث نفوق جماعي لحيوانات بحرية.

وقال الحاكم الإقليمي فلاديمير سولودوف في بيان: "الشيء الوحيد الذي يمكن قوله حاليا هو أنه يوجد تلوث مائي".

ويُعتقد أن النفوق ناتج عن تدفق منتجات نفطية من سفن إلى البحر. ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات أن أسطولها قد يكون المسؤول عن ذلك.

ووفقا لسكان محليين في الجزيرة، فإن مياه البحر تغير لونها بالفعل، فيما وصفت منظمات بيئية روسية الأمر بالكارثة، ودعت لاتخاذ إجراءات فورية لاحتواء وتنظيف ومنع المزيد من التلوث.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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