حقل قنب أمام مجلس الشيوخ .. ما القصة؟

وتقيم مجموعة من الناشطين، منذ فبراير/ شباط الفائت، تحت نوافذ مجلس الشيوخ في العاصمة مكسيكو، ساعين بذلك إلى التعبير عن مطالبتهم بتشريع هذه الحشيشة.

وليضمنوا إقناع أعضاء مجلس الشيوخ، زرع الناشطون القنب قرب أحد مداخل مبنى مجلس الشيوخ، وشكّل المطر والحرارة عاملين مساعدين جعلا البراعم تكبر وتتحول إلى نباتات بارتفاع مترين.

وقال عضو حركة القنب المكسيكية إنريكي إسبينوزا (30 عامًا) "نطالب أولًا بحقوقنا كمستهلكين مسؤولين، قبل التفكير في مصالح السوق".

ويتولى نحو 20 شابًا السهر على الحقل الزراعي المستحدث، فيما ينكبون على إعداد الطعام أو بعض الأغراض المصنوعة من القنب وهم يغنون.

ويحترم الناشطون المناوبون القاعدة السارية، وهي عدم لمس النباتات لتدخينها، وأن يكون وجودها في هذا المكان مجرّد رمز إلى معركتهم لإلغاء تجريمها، ولذلك يتولى كل شخص من الموجودين إحضار سجائر الماريغوانا الخاصة به.

