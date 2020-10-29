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منوعات|بريطانيا

الشرطة أيقظته بصعوبة.. لص يغط في النوم خلال عملية سطو (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
29/10/2020

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبته في زي أحد الضباط، تفاصيل ما حدث، وبدا أن اللص كان مستغرقا تماما في النوم بعدما تسلل إلى المطعم وسرقه، وأخذ الضباط بعض الوقت لإيقاظه.

ويسمع صوت اللص مرتبكًا وحائرًا عندما أيقظوه، وصرخ "قف، قف، قف" للشرطة، وعندما سأل عما يحدث، قال له الضباط "اقتحمت حانة يا رجل".

وقالت شرطة نورثمبريا في بيان لها "كنا في مكان الحادث في غضون أربع دقائق يوم السبت، وعند دخول الضباط تفاجأوا باللص نائما، وبعد إيقاظه تم تقييده سريعًا بالأصفاد ووضعه في الحجز".

وتابعت "من الواضح أن عملية السطو كانت عملاً متعبًا بالنسبة لكوبر، ومن الآمن القول إنه أعيد إلى العالم الحقيقي بصدمة عندما أيقظناه!".

وأضافت الشرطة "لن نتسامح مع هذا النوع من الإجرام ونأمل أن يكون هذا الإجراء الإيجابي والسريع بمثابة طمأنة للشركات بأننا سنتخذ إجراءات حاسمة ضد اللصوص".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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