دفاعا عن أسرتها.. امرأة تدخل في تبادل لإطلاق النار أثناء سطو مسلح (فيديو)

بينما كان زوجها وابنها البالغ من العمر 7 سنوات، وأصدقاؤهم يشاهدون نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين.

وكانت أنسلي باتشيكو، البالغة من العمر 26 عامًا، في المرحاض عندما اقتحم رجلان المكان وأجبرا عائلتها وأصدقاءها على النزول إلى الأرض تحت تهديد السلاح، وفقًا لقناة WPLG-TV في ميامي.

https://twitter.com/Noticia_urgent/status/1320526303339204610?ref_src=twsrc%5Etfw

ويظهر فيديو التقطته كاميرات المراقبة في المنزل، المشتبه بهما وهما يفاجئان أحد الأصدقاء في الممر قبل دفعه إلى الداخل، حيث كانت مجموعة تشاهد المباراة.

وجعل المشتبه بهما الجميع في غرفة المعيشة ينزلون على الأرض، لكن كاميرا مراقبة أخرى تظهر أنسلي في غرفة نوم، تمسك بشيء من منضدة ويمكن سماعها وهي تصرخ على المشتبه بهما.

وقالت لوسائل إعلام محلية "لقد علمت فقط أنه يجب أن أفعل شيئًا، وكانت غريزتي الأولى هي الاستيلاء على البندقية والدفاع عن زوجي وابني".

Miami-Dade Police say their robbery unit is investigating this home invasion. A mother took us through her house and showed us where she said more than a half-dozen bullets were fired in her direction with her 7 yr-old son and others inside. @wsvn #Exclusive pic.twitter.com/LpaopxGBjY

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) October 20, 2020