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سمكة قرش تهاجم رجلا قبالة ساحل أستراليا.. والضحية في حالة خطيرة (فيديو)

25/10/2020

ونقل المسعفون الرجل من منطقة بريتومارت ريف إلى مستشفى تاونزفيل لمعالجته من جروحه البالغة.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل كان يمارس الصيد بالرمح قرب المنطقة عندما هاجمته سمكة القرش في وقت الظهر تقريبا.

وقال ديفيد همفريز الطبيب في جمعية لايف فلايت أستراليا "لا يزال في حالة خطيرة بعدما تدخلنا لإسعافه ويخضع الآن لجراحة عاجلة هنا في المستشفى".

وتشير جمعية تارونجا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا إلى أن عدد هجمات أسماك القرش المميتة دون أي استفزاز في أستراليا هذا العام بلغ سبع هجمات ومن بينها هجومان في كوينزلاند.

صور توضح اقتراب القرش من الضحية

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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