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روسي يحرق سيارته الفارهة أمام الكاميرات.. ما القصة؟ (فيديو)

روسي يحرق سيارته المرسيدس بقيمة 13 مليون روبل
روسي يحرق سيارته المرسيدس بقيمة 13 مليون روبل
25/10/2020

ونشر المدون فيديو بذلك على قناته عبر موقع "يوتيوب" موثقا ذلك بفيلم قصير فيه الكثير من التقنيات الإخراجية العالية. وقال إنه فعل ذلك  بعد أن فقد الأمل في إصلاح أعطالها المتكررة.

مدون روسي يحرق سيارته المرسيدس بقيمة 13 مليون روبل

وظهر المدون خلال الفيديو وهو يقود سيارته في حقل، ثم قام بعد ذلك بإخراج عبوات بنزين من صندوق السيارة وسكبها على السيارة.

وبعد أن أغرق سيارته بالوقود، ابتعد مسافة آمنة وأشعل الوقود بعد أن صنع خيطا من البنزين بينه وبين سيارته الفارهة.

وظهر المدون في الفيديو وهو بتناول قطعة نقانق مشوية، بعدها أشعل النار في سيارته، ليظهر بعدها لقطات فنية يسرح من خلالها بذكرياته مع سيارته "المرسيدس".

ثم غادر الحقل في سيارة قديمة حيث قام أصدقاؤه بدفع السيارة حتى تتحرك.

وبرر المدون فعلته تلك بأنه تعب من كثرة الأعطال التي تصيب سيارته وإصلاحها دون جدوى، فيما لم تعلق وكالة مرسيدس في روسيا على الحادثة حتى الآن.

ولفت المدون إلى أنه اشترى هذه السيارة في مايو/أيار 2019، وبعد مرور بعض الوقت، بدأت الأعطال تظهر في المرسيدس باستمرار، وهو ما أثار الخلاف بينه وبين وكيل بيع السيارات، ليعلق بعدها بالقول "بعد فترة طويلة من التفكير والصراع، وجدت أن أفضل شيء هو النار.. تلك هي النهاية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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