بعد 6 ساعات في ثلاجة الموتى.. طفل يستيقظ قبيل تشييعه (فيديو)

ويعتقد المسعفون أن الرضيع، الذي ولد بعد 23 أسبوعًا فقط، صباح يوم الأربعاء في مستشفى لا مارغريتا العام بمدينة بويبلا، جنوب شرق مكسيكو سيتي، مات عند الولادة.

وأبلغ الطاقم الطبي الوالدين أن طفلهما قد توفي، وقيل إن الطفل أُرسل إلى المشرحة حيث بقي في ثلاجة الموتى لمدة ست ساعات، وفق تقارير محلية.

وأضافت التقارير أن والدي الطفل تسلما شهادة وفاة ابنهما الرضيع، حيث ورد أنهما كانا يخططان لاستئجار خدمات الجنازة.

لكن بعد ست ساعات، قال موظفون خدمة الجنازات إنهم أدركوا أن الطفل كان على قيد الحياة.

وقال ميغيل أنخيل فلوريس، مدير دار الجنازة، إنه لاحظ أن المولود الجديد كان يبكي ويتحرك عندما ذهب الموظفون لأخذ الجثة من المشرحة.

وقال فلوريس في تصريحات لوسائل إعلام محلية، "أدرك ناقل الطفل أنه على قيد الحياة، لكنني أخبرته أنه توفي في الساعة الرابعة من عمره، وظل من الساعة الرابعة إلى العاشرة في الثلاجة".

وتابع "عندما وصلنا لأخذ الجثة، لاحظنا أن الطفل بدأ في البكاء والتحرك… طلبنا من الأب أن يقترب ورأى أيضًا أنه كان يبكي، وتم استدعاء الطبيب الذي صدّق على شهادة الوفاة".

ويظهر مقطع فيديو نشره أحد الصحفيين في المكسيك، الطفل ملفوفًا في بطانية زرقاء مع بطاقات تعريف حول ذراعه وساقه.

#Noti13 | Santiago Albino Hernández, padre del bebé declarado muerto y hallado con vida en el mortorio de La Margarita del IMSS, reporta que su hijo está estable y considera un milagro que siga con vida, tras estar seis horas en el cuarto de refrigeración.@luis_ggarnica pic.twitter.com/iyw0UqXMUc — Canal 13 Puebla (@Canal13Puebla) October 22, 2020

ويمكن سماع الطفل الصغير وهو يصدر صوتًا ويحرك قدميه كما يُسمع صوت رجل يقول "أنا هنا، أنا والدك … انتظر، حبي".

وأصدر المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS) بيانًا قال فيه إن التحقيق جار لتحديد المسؤول عن الخطأ.

وجاء في البيان "تم تطبيق بروتوكولات حديثي الولادة المبتسرين للغاية، لكنه لم يقدم علامات حيوية، لذلك تم التصديق على الوفاة. وتم نقله إلى ثلاجة المشرحة".

وتابع "عند تسليم الجثة إلى الأقارب، أدرك الطاقم الطبي وموظفو الجنازة أن الطفل ما زال على قيد الحياة. وتلقى على الفور رعاية طبية داعمة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة حيث يخضع للمراقبة الطبية".

وقال والد الطفل، سانتياغو ألبينو هيرنانديز، لقناة محلية، إنها معجزة أن ابنه لا يزال على قيد الحياة وأكد أن الطفل في حالة مستقرة.

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