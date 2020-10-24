مصرية في بريطانيا تُفحم خالد منتصر وتجبره على حذف منشور عنها

وكتب منتصر "تحية إلى نشوى.. أول سيدة مصرية تقود (حافلة) أوتوبيس بدورين في لندن"، مضيفًا "حيث لا يوجد تحرُّش ولا مجانص ولا يوجد ذباب على الحلوى المكشوفة (في إشارة إلى الحجاب) ولا سبايا لديهن احتياجات".

وردت نشوى على منشوره قائلة "كنت أحب أشكرك على التنوية عني، وعن مغامرتي الجديدة كسواقة أتوبيس في لندن، لكن للأسف أنت أسأت لي من حيث ما تدري وليس ما لاتدري"

وتابعت "اللي حضرتك كاتبه ده مالوش علاقة بي، وأعتبره إهانة شديدة، ولا يعنيني أنك شخصية معروفة؛ لأن فكرك ووعيك ومبادءك هي الأهم عند حكمي على أي شخص مهما كانت مكانته".

وأضافت "اللي حضرتك كاتبه مايخصنيش، أنت استخدمت موضوعي كأداة لأجندتك الخاصة، وللعلم أتفق معك أن ما يسمى مجانص خطر، وتقدر تلقي نظرة على صفحتي، لكن واضح إنك ماخرجتش من مصر، ولا حاولت تتابع إحصاءات عن التحرش والاغتصاب في العالم، وغالبًا أفكارك وما تطرحه من هفوات النت.. الأخبار الشعبية يعني".

واستطردت "جرائم التحرش والإغتصاب وزنا المحارم والحيوانات وما يخطر لك على بال تحدث في إنجلترا وغيرها. كمقيمة في إنجلترا لمدة طويلة، وأيضًا أغلب عمري في مصر، أقدر أقولك إني كنت أكثر نجاحًا في مصر، وصاحبة شركة وفنانة تشكيلية، على المستوى المادي والمهني عشت أفضل أيام عمري في الإستثنائية مصر".

وأضافت "ولكن بما أنك لم تتبع حتى أبسط قواعد الذوق في الإستئذان للكتابة عني، أو أضعف الإيمان لم تتعب نفسك في البحث عن نشوى، كان همك الأكبر هو إيجاد أداة ووسيلة جديدة للرقص على ترنداتك وتجميع الليكات والشهرة الفارغة من جوهر الفكر والوعي والاستفادة في المجتمع، وجود اسمي وصورتي على صفحتك إهانة شديدة، أنا حتى مش من متابعينك"

وختمت بقولها "وكلمة أخيرة ليس هناك فرق بينك وبين مجانص رشدي، كلاكما يعزف على وتيرة إثارة الغبار حوله والزوابع الساخنة والفارغة من المضمون، اختلاف الأدوات ولكن كلاكما متحرش فكر ووعى ومبادئ".

ووجهت له رسالة "رجاء حذف البوست، إن لم يحدث في خلال 24 ساعة؛ سيكون لي تصرف آخر من خلال الفيس بوك ومباحث الإنترنت في مصر".

وبالفعل، حذف منتصر المنشور من صفحته بعد رسالتها، ثم حذف منشورًا آخر بدعوى أن إدارة فيسبوك حذفته، ولم يفوّت فرصة التعريض بالإخوان المسلمين.

ومعروف عن منتصر هجومه المتواصل على التراث الإسلامي، ويعرِّف نفسه في منصات التواصل بقوله "خالد منتصر واحد ممن حملوا راية العلم في وجه غول الجهل، محاولًا أن يضرب بمعوله على كل جذور الخرافة، التي بدأت تنخر في عظام المجتمع".