البث الحي
منوعات|روسيا

مستشفى روسي يشخص حالة رجل على أنه "حامل".. إليك التفاصيل

رجل روسي قال إنه تلقى تقريرا طبيا يفيد بأنه حامل
رجل روسي قال إنه تلقى تقريرا طبيا يفيد بأنه حامل
24/10/2020

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا وضجة بين مستخدمي موقع التواصل بعد أن قام الرجل بنشر صورة التقرير.

وشخص أحد المستشفيات في مدينة أوفا الروسية، حالة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بالحمل، حسب تقرير طبي نشره الرجل على صفحته الشخصية على منصة "VK" الاجتماعية باعتباره "حامل".

وقال الرجل الذي يدُعى سالافات أسكاتوف، إنه وفقا لتقريره الطبي فهو حامل الآن، ويُوصى باستشارة طبيب أمراض النساء في أقرب وقت، بعدما ذهب إلى المستشفى وهو يشكو من التهاب في الجيوب الأنفية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة الصحة في جمهورية بشكيريا الروسية، أجرت تحقيقا داخليا بهذا الشأن حيث اتضح أن أطباء المستشفى ارتكبوا خطأ تقنيا عند إملاء المستندات وتم توبيخ المتورطين في الخطأ.

وقالت صوفيا أليشينا، المتحدثة الصحفية لوزارة الصحة الإقليمية "تم تحديد جميع المتورطين والعمل جار لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل"، مؤكدة أن المريض نشر صورة لوثيقة لم يتم التحقق منها بعد من قبل رئيس القسم المسؤول.

ووفقا لمصادر صحفية، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر قصص أخطاء في التوثيق في مستشفيات بشكيريا، وهذه هي الحالة الثالثة من نوعها خلال شهر واحد فقط.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من منوعات

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها

الإعلان عن ثاني لقاح يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا.. تعرف عليه

تتمثل الميزة الرئيسية للقاح مودرنا في أنه لا يحتاج إلى تخزين شديد البرودة

شاهد: كلب ينتظر صاحبه 11 عاما منذ وفاته في حادث سير

حاول البعض الاعتناء بالكلب وتبنيه إلا أنه كان يهرب من منازلهم في كل مرة
الأكثر قراءة

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

أصبح بطلا.. دبلوماسي بريطاني ينقذ طالبة صينية من الغرق (فيديو)

السفارة البريطانية في بيجين: نحن جميعا فخورون للغاية بقنصلنا العام في تشونغتشينغ

شاهد: بكاء نجل أبو تريكة عقب إهداره ركلة جزاء وخسارة فريقه