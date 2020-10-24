مستشفى روسي يشخص حالة رجل على أنه "حامل".. إليك التفاصيل

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا وضجة بين مستخدمي موقع التواصل بعد أن قام الرجل بنشر صورة التقرير.

وشخص أحد المستشفيات في مدينة أوفا الروسية، حالة رجل يبلغ من العمر 40 عاما بالحمل، حسب تقرير طبي نشره الرجل على صفحته الشخصية على منصة "VK" الاجتماعية باعتباره "حامل".

وقال الرجل الذي يدُعى سالافات أسكاتوف، إنه وفقا لتقريره الطبي فهو حامل الآن، ويُوصى باستشارة طبيب أمراض النساء في أقرب وقت، بعدما ذهب إلى المستشفى وهو يشكو من التهاب في الجيوب الأنفية.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن وزارة الصحة في جمهورية بشكيريا الروسية، أجرت تحقيقا داخليا بهذا الشأن حيث اتضح أن أطباء المستشفى ارتكبوا خطأ تقنيا عند إملاء المستندات وتم توبيخ المتورطين في الخطأ.

وقالت صوفيا أليشينا، المتحدثة الصحفية لوزارة الصحة الإقليمية "تم تحديد جميع المتورطين والعمل جار لمنع حدوث حالات مماثلة في المستقبل"، مؤكدة أن المريض نشر صورة لوثيقة لم يتم التحقق منها بعد من قبل رئيس القسم المسؤول.

ووفقا لمصادر صحفية، فإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر قصص أخطاء في التوثيق في مستشفيات بشكيريا، وهذه هي الحالة الثالثة من نوعها خلال شهر واحد فقط.