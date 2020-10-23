مصرية توثق اعتداء الشرطة عليها وهدم كشك والدتها في بث مباشر (فيديو)

واستغاثت المرأة قائلة إن ضابطًا ضربها وأخذ منها هاتفها، وطالبت بإيصالها لمحافظ القليوبية.

وقالت إنهم يريدون أن يهدموا الكشك على أبنائها، موضحة أنه المأوى الوحيد لوالدتها المسنة.

وظهرت عجوز تزحف على الأرض خارجة من الكشك، قبل أن يُهدم الكشك.

وأضافت صاحبة الاستغاثة أن مسؤولين في مجلس مدينة طوخ وعدوها بالتعويض بشرط أن تختار مكانًا آخر غير مكان الكشك، بدعوى أنه مكان "عليه مشاكل".

ووفق شهود عيان، فإن العجوز نامت في الشارع بعد هدم الكشك، ولا تجد مأوى آخر.

ولا تزال صاحبة الاستغاثة في الشارع، هي ووالدتها وأولادها، حسب بث آخر لها، الخميس.