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مصر تطور خدمة الزائرين بمنطقة الأهرام.. ما الجديد؟ (فيديو)

21/10/2020

وقال نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، وشركته هي المطور الرئيسي للهضبة، إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 301 مليون جنيه (19 مليون دولار) هو جزء من خطة أكبر لتطوير الموقع التاريخي.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري إن من بين المشكلات التي يتم طرحها باستمرار هي الشكوى من عدم وجود خدمات خاصة للسياح.

وأضاف "مفيش كافيتريا.. مفيش مطعم.. مفيش حاجة تقدم للزائرين سواء كانوا عربا أو مصريين أو أجانب".

يشغل المطعم الجديد واسمه "ناين بيراميدز لاونج" مساحة 1341 مترا مربعا بإطلالة على مجمع الأهرامات.

وأوضح وزير السياحة والآثار خالد العناني أن المشروع الجديد يتضمن أيضا نشر 30 حافلة كهربائية صديقة للبيئة، مزودة بشاشات تقدم خدمة الإرشاد السياحي.

كما سيتم تطبيق لوائح جديدة على البائعين وغيرهم من العاملين الذين يقدمون خدمات ركوب الجمال والخيل. فلن يُسمح للبائعين بالتعامل مباشرة مع السائحين فيما يتعلق بالمدفوعات المالية، حسبما قال المطورون. بدلا من ذلك سيقدم السياح "تذاكر إلكترونية" للعمال الذين يحملون تراخيص مزاولة العمل.

وقال ساويرس إنه سيجري تنظيم نشاط البائعين على ألا يتم حرمانهم من مصادر دخلهم.

وأوضح "سوف ننظم البائعين.. لن نحرمهم من دخلهم لكننا سنضعهم في أماكن مناسبة ولطيفة".

وتأتي التعديلات في إطار مشروع أكبر لتطوير الوجهة السياحية الشهيرة، بعد فترة وجيزة من تعرض صناعة السياحة لضربة قوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتسهم السياحة بنحو 15 بالمئة من الناتج القومي المصري، وقال مسؤولون في وقت سابق إن حجم الخسائر وصل إلى حوالي مليار دولار شهريا بعد أن أوقف القطاع معظم نشاطاته في مارس/ آذار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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