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الطهي والتصوير والحياكة.. مهارات تستحق التعلم في وقت الفراغ

21/10/2020

ولكن الآن الوسائل التعليمية أصبحت بين أناملنا؛ فهناك موارد عبر الإنترنت لا تصدق لأي شيء تريد تعلمه.

وحرفيا لم يكن الأمر أسهل لاكتساب مهارة جديدة من الآن وهو ما يعد استغلال جيد لوقت الفراغ.

الطهي:

الطعام إلى جانب الماء والمأوى، هو نوع من الضروريات للبقاء على قيد الحياة. 

فالقدرة على طهي العديد من الأطباق الجيدة لنفسك وللآخرين هو مهارة رئيسية للبالغين. ولا يمكن الاعتماد على الطعام الجاهز إلى الأبد، إنه مكلف.

بالإضافة إلى أنه عندما تكون أنت الطاهي فأنت تتحكم فيما يدخل في الطعام ودائما ما تعلم كيف تصنعه بالطريقة التي تفضلها.

أساسيات التصوير الفوتوغرافي:

كون المرء قادرا على التقاط صور جيدة هو من تلك المهارات الحياتية التي سوف تجد أنك بحاجة لها مرارا وتكرارا. 

هل تريد بيع معداتك التقنية القديمة عبر الإنترنت؟ سوف تجعلها الصور الجيدة مميزة بين المعدات الأخرى المتطابقة.

هل تريد صورة لأحد ملفات الحساب الشخصي عبر الإنترنت؟ التقط صورة لنفسك.

الكروشيه والتريكو والحياكة:

ظهرت أشغال الكروشيه والتريكو والحياكة مجددا في السنوات القليلة الماضية وليس من الصعب معرفة السبب: إنه عمل مثمر ويعمل على الاسترخاء ويمكن فعله تقريبا في أي مكان.

وبالإضافة إلى أنه سوف يشغل المرء عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حين كانت تلك الأشغال مرتبطة تقليديا بالنساء والعمل المنزلي فدائما ما كان هناك رجال مهتمون بتلك الفنون.

لا تتوقف عند ذلك هناك مجموعة لا حصر لها من المهارات التي يمكن أن تقضي وقتك في إتقانها.

المصدر : الألمانية
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