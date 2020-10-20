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"رغم فقره ظل يطعمهم".. كلاب تلتصق بجثة صاحبها المشرد بعد وفاته (فيديو)

الكلاب الضالة لم تترك الرجل الذي قضى حياته في رعايته عند موته رافضة السماح لأحد الاقتراب من جثته
الكلاب الضالة لم تترك الرجل الذي قضى حياته في رعايته عند موته رافضة السماح لأحد الاقتراب من جثته
20/10/2020

ولم تترك الكلاب الضالة الرجل الذي قضى حياته في رعايته عند موته رافضة السماح لأحد الاقتراب من جثته.

وكان المواطن إسماعيل هادي يطعم هذه الكلاب بشكل مستمر، حيث انتبه المارة إلى أن الكلاب التي رباها لسنوات تحيط به وتلتصق بجسده وهي في حالة حزن كبيرة.

وأظهرت الصورة التفاف الكلاب حوله في مشهد يعكس حجم الوفاء الذي أظهرته لمن قام على رعايتها لسنوات.

وعبر عددًا من اليمنيين عن حزنهم الكبير بسبب مشاهدتهم لصورة اليمني إسماعيل محمد هادي، بعد وفاته ورؤية الكلاب التي حاولت حمايته أثناء تجمهر الناس حوله.

وعلق الإعلامي اليمني، عبد السلام الشريحي، قائلًا "حزن كبير على وجوه الكلاب لمن كان رفيقا لها وبها، مات من كان يطعمهم، ليست هنا كل القصة ففي الشارع طعام سيعيشون عليه، القصة في الوفاء وعدم نكران الجميل".

وعلق اليمني عبد الكريم سلام "الخير يبقى ملازمًا للإنسان السوي حتى وإن عاش شقيًا ومتشردًا، كما هو حال إسماعيل محمد هادي".

وأضاف "على الرغم من تشرده وبؤسه وربما تزايد معاناته جراء الحرب، إلا أنه عُرف في سوق الدليل في محافظة إب، بأنه الإنسان الذي كان يطعم الكلاب، وعندما لفظ أنفاسه ردت له الكلاب الجميل بالوفاء فاستمرت بجوار جثته تتمسح بإنسانيته وربما لتلقي عليه نظرة الوداع".

مضيفًا أنه مهما كان الإنسان" وحيدًا مشردًا في الشارع ومهما بلغ الشقاء بالإنسان، إلا أنه يستطيع أن يسعد من حوله ويترك أثرًا جميلًا بعد موته".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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