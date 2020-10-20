الوليد بن خالد.. الأمير النائم منذ 15 عاما يتصدر غوغل بفيديو متداوَل

ويظهر في الفيديو صوت سيدة تطلب من الأمير أن يرفع أصابعه فيستجيب لها، ثم تعاود الطلب منه رفع كفه أكثر فيستجيب مجدداً.

والأمير السعودي النائم، هو ابن شقيق الملياردير السعودي الوليد بن طلال، وقد دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا، إثر حادث في العاصمة البريطانية لندن، ولم يستفق منها منذ ذلك الحين.

وأظهر المقطع المتداول الذي نشره حساب غير موثق على تويتر، منسوب إلى عمته الأميرة نورا بنت طلال، الأمير النائم وهو يرفع إصبعه ويده أكثر من مرة كنوع من الاستجابة، بعدما طلب أحدهم منه القيام بذلك.

ابن الغالي الحبيب خالد بن طلال الوليد

الحمدلله الذي يحيي من يشاء بأمره

الحمدلله الذي رد لك عافيتك فلا يأس مع قدرة الله pic.twitter.com/QObPiUxtRJ — Noura (@Nora_bnt_Talal) October 19, 2020

وتداول ناشطون على منصات التواصل الفيديو الذي ليس معروفًا متى تم تصويره، وسط تفاعلات وتعاطف مع الأمير النائم ودعوات له بالشفاء.

#مساء_الخيرᅠ تتقدم اإمي إم الوليد الاميره الجازي بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود//بتقديم جوائز ومساعدات مالية لكل شخص ولكل عائلة محتاجة 🇸🇦🇸🇦💛 لا تنسو اخي الوليد من دعائكم 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/hcHrCckwcn — الاميره نوف بنت خالد بن طلال آل سعود (@NooFBntKhaled10) October 18, 2020

والعام الماضي، حرك الأمير السعودي رأسه لأول مرة منذ دخوله في الغيبوبة، حسبما نشر شقيقه محمد، وعمته الأميرة ريم بنت طلال، آنذاك، عبر مقطعين مصورين على حسابيهما الموثقين بموقع تويتر.

والأمير "وليد" هو نجل خالد بن طلال بن عبد العزيز، من الأسرة الحاكمة بالسعودية، كان قد تعرض لحادث سير في لندن عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا.

ودخل إثر الحادث في غيبوبة كاملة ومنذ ذلك الحين يرقد على الفراش، وفق إعلام محلي.

مقطع حديث للأمير الوليد بن خالد بن طلال شفاه الله وعافاه ، يظهر فيه استجابه من خلال تحريك يده .. الحمدلله #سلمان_الفرج_نصراوي #النوم_المتقطع

#البنت_لما_تكره #الهلال pic.twitter.com/ZHWiRwpl3X — ريـم العليّـان (@reem971) October 19, 2020

وتعددت التشخيصات في وصف حالته وإعلان والده مطلع 2017 عن وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا وآخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية "لوقف النزيف من الرأس"، إلا أنه لا يزال في غيبوبة إلى اليوم.

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء ابنه تحت الأجهزة أملاً في أن يُشفى، وتعود صحته كما كانت.

والأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

اقرأ أيضًا:

السعودية.. "الأمير النائم" يحرك رأسه لأول مرة منذ 14 عاما (فيديو)

🔴 فيديو الأمير النائم

بعد 15 عاما قضاها في غيبوبة … الأمير النائم الوليد بن خالد يحرك يده …

اللهم ردّ له عافيته كما رددت البصر ليعقوب وكما بقدرتك انجبت مريم من غير زوج وأخرجت يونس من بطن الحوت وحملت زوجة ابراهيم عليه السلام وهي عقيم …

يا رحمن يارحيم نسألك برحمتك أن تشفيه pic.twitter.com/QSeOOaKLkw — يحيى الغماري (@yahyaalghamri) October 19, 2020