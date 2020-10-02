صورة لزوج أحذية ترفع أسهم شركة 12 في المئة

وارتفع سعر سهم "كروكس" في "وول ستريت"، الخميس، بأكثر من 12 في المئة قبل أن يقفل على زيادة بنسبة 6 في المئة.

وغالبا ما يشاهَد المغني الكندي منتعلا أحذية "كروكس" بمختلف ألوانها.

وعلق أكثر من 10 آلاف شخص على الصورة، التي حصلت على نحو مليون و300 ألف إعجاب.

وأثارت الصورة تكهنات بتعاون مستقبلي بين بيبر،26 عاما، و"كروكس".

ولم تعلن "كروكس" شيئا بعد في هذا الصدد، لكنها وضعت صورة قلب تعليقا على الصورة.

ودرجت الشركة على التعاون مع مشاهير، وطرحت حذاء جديدا يلمع ليلا قبل أيام، صممته بالتعاون مع المغني البورتوريكي باد باني.