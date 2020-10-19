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قرش حوتي ضخم يفاجئ غواصين قطريين في شاطئ سيلين (فيديو)

19/10/2020

والتف القرش الحوت إلى الخلف في اقتراب شديد غير متوقع لقرش لشاطئ بهذا الشكل، حيث لا يبعد المكان عن اليابسة سوى 30 مترا حسب تصريح أحد الغواصين الموجودين في المكان.

وتعتبر سمكة القرش الحوت هي أكبر الفقاريات الحية حيث يتراوح طولها ما بين 12 إلى 16 متر تقريبا.

وحسب تقارير تعتبر المياه القطرية من أكبر أماكن تجمعات  حوت القرش  في العالم لملائمة مياهها بالنسبة لهذه الأسماك.

وكانت دراسة بحثية قد كشفت عن وجود نحو 600 من حوت  القرش  النادر في شواطئ قطر، وصنفت الدراسة التجمع بأنه الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

ويعرف الصيادون المحليون في قطر حوت القرش باسم "النهم"، وينتشر في شواطئ قطر الشمالية بالقرب من حقل شاهين النفطي البحري على بعد 90 كيلومترًا شمال غربي الشواطئ القطرية.

ويُعد حوت القرش أكبر حيوانٍ في العالم لا ينتمي إلى الحيتانيات، حيثُ يُقدر متوسط حجم الفرد البالغ بحوالي 9.8 مترًا  ويزن 9 أطنان.

وتأتي هذه الأسماك إلى قطر من منتصف شهر أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول وفي بعض الأحيان إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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