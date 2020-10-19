فريد الأطرش.. غوغل يحتفل بالذكرى الـ 110 لميلاد "ملك العود"

والأطرش هو موسيقار وممثل مصري من أصل سوري، لقبه النقاد "ملك العود"، ويعد أحد أعلام الموسيقى والغناء العربي، ونال جائزة أعظم عازف عود في العالم العربي وتركيا.

ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش يوم 21 أبريل/نيسان 1910 في بلدة "القريا" بمدينة السويداء (جبل العرب) جنوبي سوريا لأسرة درزية عريقة، وأمه هي علياء المنذر كانت مطربة تتمتع بصوت جميل، كما أن شقيقته هي المطربة الراحلة "أسمهان".

انتقل في طفولته مع الأسرة من سوريا إلى مصر هربا من ملاحقة جنود الاحتلال الفرنسي لوالده وعائلته بسبب نشاطهم في المقاومة، وعانت الأسرة كثيرا بسبب هذه الملاحقة لبعدها عن الأب ونقص المال.

في أوائل الثلاثينيات دخل معهد الموسيقى العربية، ثم انضم بعد ذلك عازفا للعود إلى فرقة المطرب إبراهيم حمودة، والتحق فترة أيضا بفرقة الفنانة بديعة مصابني، ثم تقدم للعزف في الإذاعة المصرية، ونجح في الامتحان عازفا ومطربا.

بعد نجاح أغنيته الأولى "ياريتني طير لأطير حواليك"، انطلق في عالم الغناء بقوة، وقدم طوال رحلة حياته الفنية ما يقارب 300 أغنية، وقطعة موسيقية، وموسيقى تصويرية للأفلام التي قام ببطولتها.

فريد الأطرش وشقيقته أسمهان (مواقع التواصل)

وتنوعت أغانيه بين العاطفية والوطنية والاجتماعية، وحققت أغانيه شهرة فنية واسعة، وغنى كلمات كثير من شعراء عصره، كما لحن عددا كبيرا من الأغاني لكبار المطربين والمطربات.

دخل عالم السينما منذ ظهور أول أفلامه "انتصار الشباب" عام 1941، وقدم للسينما حتى وفاته 31 فيلما قام فيها جميعا بدور البطولة يمثل ويغني في نفس الوقت، ونجح بعضها نجاحا كبيرا.

أدخل فن "الأوبريت" في السينما المصرية بتقديمه أوبريت "بساط الريح"، ومن أعماله الغنائية التي نالت جماهيرية كبيرة "أول همسة، عش أنت، زينة زينة، نورا نورا، سنة وسنتين، بساط الريح، يابو ضحكة جنان، وجميل جمال والربيع".

-Farid al-Atrash. oct19

" قلبي ومُفتاحه دول مِلك ايديّك، ومساه وصباحه بيسألني عليّك " pic.twitter.com/kxUS3PNvz8 — pianoforte🎶 (@ihadeelf) October 18, 2020

أما أفلامه السينمائية فمن أبرزها وأشهرها "حبيب العمر، حكاية العمر كله، ودعت حبك، رسالة من امرأة مجهولة، لحن الخلود، بلبل أفندي، انت حبيبي"، وكان آخر أفلامه "نغم في حياتي" الذي عُرض بعد وفاته.

اختير عام 1965 رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى في مصر، وجعلته نقابة الفنانين اللبنانيين رئيسها مدى الحياة.

نال الأطرش العديد من الأوسمة والجوائز الفنية، كما حصل على أربع جنسيات عربية من: مصر وسوريا ولبنان والسودان.

وتوفي فريد الأطرش إثر أزمة قلبية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 1974، في مستشفى "الحايك" بالعاصمة اللبنانية بيروت.