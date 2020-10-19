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منوعات|المكسيك

"الركلة القاضية".. مصارع شهير يسقط ميتا وسط الحلبة (فيديو)

لقطة من الفيديو الصادم
لقطة من الفيديو الصادم
19/10/2020

وأظهر مقطع فيديو متداول نشرته وسائل إعلام مكسيكية، لحظة سقوط المصارع الشاب على أرض الحلبة خلال المباراة دون أي حركة.

وسرعان ما تم نقله إلى مستشفى محلي في مكسيكو سيتي، لكنه كان قد فارق الحياة.

ووفقًا للتقارير، أصيب إيريو ببضع ضربات خاطفة في صدره وركلة كانت الأخيرة، قبل أن ينهار ويسقط أرضًا.

وقام خصمه بفحصه على الفور بعد أن أدرك أن شيئًا ما قد حدث خطأ، وسرعان ما طلب الحكم المساعدة الطبية.

ولم يتم تحديد سبب الوفاة بعد، لكن أشارت بعض التقارير إلى حدوث نوبة قلبية بينما ادعى آخرون إصابته بسكتة دماغية.

وظهرت لقطات انتشرت للحظة المروعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط أجواء من الحزن، بينما نعاه زملاؤه ومحبوه بكلمات مؤثرة.

المصدر : مترو
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