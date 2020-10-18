مصر.. محافظ يجبر مديرة مدرسة على خلع شباك وتنظيفه ثم يعزلها (فيديو)

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة إلى مدرسة ابتدائية تتبع مركز دكرنس في نطاق محافظة الدقهلية.

وكانت مديرة المدرسة قد أخبرت المحافظ أنها نقلت فصل الحضانة من الدور الأول إلى الطابق الثاني؛ لأنه مظلم والزجاج معتم لا ينفذ الضوء من خلاله، إلا أن المحافظ رد عليها قائلًا "أمال بتنضفي بيتك إزاي؟"، ما عدّه مغردون تهكمًا بالمديرة وتنمرًا عليها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج على فضائية مصرية "خاصة"، قال المحافظ إنه كان يعلِّم المديرة نظريًا وعمليًا حينما "طلب منها" خلع الشباك.

محافظ الدقهلية يعلق على عزله مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بمركز دكرنس

وقوبل تعامل المحافظ مع المديرة باستهجان واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ورفض عدد منهم طريقة المحافظ في الحوار واللهجة التي استعملها في حديثه إلى مديرة المدرسة وغيرها من التربويين والإداريين.

غضب بالدقهلية بعد إهانة المحافظ لمديرة مدرسة وإقالتها.. وخبير تعليمي: بلطجة وتدمير لمعنى المعايير والوظائف والقوانين (تفاصيل الواقعة) المحافظ لمديرة مدرسة: إنتي مديرة فاشلة.. مش عايز افهمك اعملى اللى بأقولك عليهhttps://t.co/C4yEnJaFKz — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) October 18, 2020

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن (المحافظ) أيمن مختار أهان مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية وتنمر عليها خلال زيارته للمدرسة، في حين لا يهتم بمشكلة القمامة التي تعاني منها المحافظة.

إستفزنى فى كلمته عندما قال أنتى مديرة فاشلة يبدو أنه لايفهم كيف يخاطب الناس بأسلوب جيد ولم يراعى أنها إمرأة جرح كبرياءها أمام الكاميرات ونظرتها المنكسرة بعد كلمته لها أوجعتنى شخصيآ ..بالمثل نستطيع أن نصور أماكن كثيرة فى المحافظة ونقول له أنت محافظ فاشل فاشل .. — مهندس /أحمد إبراهيم حساب رقم 3 (@AhmedIb44203302) October 17, 2020

وقال آخرون إن المحافظ لم يترك فرصة للمديرة ولا لغيرها للحوار، وإنما أراد أن يتكلم أمام الكاميرات فحسب، وأن يمارس سلطة استعلائية.

بصفتي أحد أعضاء الهيئة التعليمية حتى وإن كنت خارج البلاد انا أعترض وبشدة ✋https://t.co/XP2VSffI6Z — أحمد ابوجليل السلمي (@egylover11) October 17, 2020

ساءني جدا محافظ الدقهليه وهو يهاجم مديره المدرسه ويقول لها انتي فاشله انتي معزوله امام الناس ويتم تصوير ذلك فيديو واذاعته علي الفضائيات !!! اتظن انك محافظ من حقك سب الناس وتجريحهم هي لاتملك حق الرد عليك وانت تعلم واذا كانت قد اخطأت فبينك وبينها القانون وليس لسانك اتق دعوه المظلوم — اسامه شتات المحامي (@Y9mCJsmSNjB8ejc) October 18, 2020

اتفرجت من شوية على فيديو لمحافظ الدقهلية وهو بيهزأ مديرة مدرسة على مبتعرفش تنضف شباك ألوميتال ويقولها "أنتي مديرة فاشلة".

الأفندي المحافظ عايز يتكلم وخلاص قدام الكاميرات ومش عايز يدي فرصة للموظفين والمدرسين يدافع ا عن نفسهم ولا يقولوا عندنا نقص عمالة. — مكاوي (@mohammedmekawy7) October 17, 2020