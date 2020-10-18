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مصر.. محافظ يجبر مديرة مدرسة على خلع شباك وتنظيفه ثم يعزلها (فيديو)

18/10/2020

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة إلى مدرسة ابتدائية تتبع مركز دكرنس في نطاق محافظة الدقهلية.  

وكانت مديرة  المدرسة قد أخبرت المحافظ أنها نقلت فصل الحضانة من الدور الأول إلى الطابق الثاني؛ لأنه مظلم والزجاج معتم لا ينفذ الضوء من خلاله، إلا أن المحافظ رد عليها قائلًا "أمال بتنضفي بيتك إزاي؟"، ما عدّه مغردون تهكمًا بالمديرة وتنمرًا عليها.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج على فضائية مصرية "خاصة"، قال المحافظ إنه كان يعلِّم المديرة نظريًا وعمليًا حينما "طلب منها" خلع الشباك.

محافظ الدقهلية يعلق على عزله مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بمركز دكرنس

وقوبل تعامل المحافظ مع المديرة باستهجان واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ورفض عدد منهم طريقة المحافظ في الحوار واللهجة التي استعملها في حديثه إلى مديرة المدرسة وغيرها من التربويين والإداريين.

وقال ناشطون على مواقع التواصل إن (المحافظ) أيمن مختار أهان مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية وتنمر عليها خلال زيارته للمدرسة، في حين لا يهتم بمشكلة القمامة التي تعاني منها المحافظة. 

وقال آخرون إن المحافظ لم يترك فرصة للمديرة ولا لغيرها للحوار، وإنما أراد أن يتكلم أمام الكاميرات فحسب، وأن يمارس سلطة استعلائية. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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