رسالة أثارت جدلا من مغنية عالمية اعتنقت الإسلام ورددت الأذان

وكشفت سينيد أنها تعاني من "رهاب الأماكن المكشوفة" الذي جعلها غير قادرة على مغادرة المنزل لشراء الطعام، بالإضافة إلى أنها تعيش في منطقة نائية، حسبما ذكرت صحيفة "إيريش بوست" الإيرلندية.

المغنية، البالغة من العمر 53 عامًا، والتي اشتهرت باسم "شهداء صدقات" منذ اعتناقها الإسلام أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، لجأت إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاق نداء للمساعدة.

وقالت "كنت أعيش سرًا مع حالة (شلل) مرتبطة بالصدمات من تدنٍ حاد في تقدير الذات على مدار السنوات والأشهر والأسابيع القليلة الماضية، ولم أتناول الطعام مؤخرًا لأنه جعلني أشعر برهاب الأماكن المكشوفة لدرجة أنني لا أستطيع الذهاب إلى المتاجر. وأنا أتضور جوعا".

ووفقًا لسينيد، فإن موقع منزلها يجعل أيضًا الوجبات السريعة وتوصيل الوجبات الأخرى أمرًا صعبًا، وقالت "أنا أعيش حاليًا في منطقة نائية جدًا من البلاد، لذا فإن توصيل الطلبات الخارجية والطعام ليس خيارًا سهلًا".

Can anyone tell me if in ireland there are meal delivery services for people with mental health conditions whose ability to self care has been diminished?

وتابعت "هذا هو السبب في أنني سألت بوضوح فقط إذا كان أي شخص يعرف خدمات الوجبات للأشخاص الذين يعانون من حالات الصحة النفسية والذين تقلصت قدرتهم على الرعاية الذاتية."

وسارع متابعوها إلى تقديم المساعدة، حيث قدموا لها روابط خدمات توصيل متنوعة بالإضافة إلى العديد من خطوط المساعدة حيث يمكن لها العثور على الدعم خلال تلك الفترة في ظل قواعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

I currently live in a very remote part of the country so take outs, and or grocery deliveries are not an option. That's why i Have clearly asked ONLY if anyone knows of meal services for people with mental health conditions who's ability to self care is diminished.

