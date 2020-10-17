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بعد ليلة كاملة في ثلاجة الموتى.. رجل يستيقظ فجأة وقت جنازته (فيديو)

فوجئ موظفو شركة خدمات الجنازة بيدي الرجل تتحرك بعدما مكث في الثلاجة ليلة كاملة
فوجئ موظفو شركة خدمات الجنازة بيدي الرجل تتحرك بعدما مكث في الثلاجة ليلة كاملة
17/10/2020

وكان بالاسوبرامانيام كومار يعاني خلال الشهرين الماضيين من أمراض مرتبطة بالشيخوخة، وكان يعيش مع شقيقه الأصغر سارفانان البالغ من العمر 70 عامًا، في قرية كاندهامباتي في منطقة سالم.

ووفقًا لمسؤولي الشرطة، عندما حاول سارفانان إيقاظ شقيقه الأكبر كومار مساء الإثنين، لم يرد عليه رغم محاولات عدة، فاعتقد أن أخاه الذي كان مريضًا ويعاني من نوبات، قد مات.

وطلب سارفانان من شركة خدمات جنائز، توفير صندوق تجميد الجثث، واتصل بالعديد من الأقارب لإبلاغهم بالطقوس الأخيرة المخطط لها في اليوم التالي.

ومع ذلك، عندما جاء موظفو شركة خدمات الجنازة، يوم الثلاثاء، لاستعادة الصندوق، فوجئوا بيدي كومار تتحرك.

وأطلق الموظفون على الفور جرس الإنذار لمساعدة الرجل، وأبلغوا الشرطة التي قامت بدورها بنقل كومار  فورًا إلى المستشفى، حسبما ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز".

ونشرت شبكة تلفزيون "NDTV" الهندية، لقطات لكومار وهو مستلقٍ داخل الصندوق، وقد استيقظ بينما يلهث ويتنفس بصعوبة ويحرك عينيه ويديه.

وقال مسؤول الشرطة "يبدو أن شقيق كومار لم يتعمد القيام بذلك"، وتم فتح تحقيق في القضية بتهمة الإهمال وتعريض حياة إنسان للخطر.

المصدر : وسائل إعلام هندية
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