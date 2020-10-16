فيراري وزورق وخمس شقق.. مصادرة أصول بمليون يورو من "فقير"!

لكن السلطات اكتشفت أن رجل الأعمال، 72 عاما، يملك سيارة "فيراري" وزورقا طوله 12 مترا.

ووضعت السلطات المختصة يدها على خمس شقق وست وثائق تأمين على الحياة وحسابات مصرفية ومقتنيات ثمينة مختلفة بينها ساعات فاخرة ولوحات تحمل تواقيع رسامين بارزين كدي شيريكو، يملكها رجل الأعمال الذي يعيش بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا.

وكشف تحقيق الشرطة المالية الفجوة الكبيرة بين الدخل الذي كان الرجل يصرح عنه للسلطات الضريبية على مر الأعوام الأربعين المنصرمة، وبين الأصول القيمة التي راكمها، وسجل بعضها باسم زوجته أو نجله بهدف التضليل.

وكان رجل الأعمال يصرح عن إيرادات توحي أنه يقف على خط الفقر. ويصل الفَرق بين الدخل المعلن والثروة الفعلية إلى سبعة ملايين يورو، فيما تبلغ الديون المتوجبة على الرجل للسلطات الضريبية أكثر من 12 مليون يورو.

وتواجه إيطاليا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مشكلة تهرب ضريبي خطيرة منذ سنوات. وبحسب تقديرات وزارة المالية، يتسبب ذلك في خسارة الدولة 109 مليارات يورو كل عام.