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أول خط أزياء تبتكره مصرية لذوي الاحتياجات الخاصة (فيديو)

15/10/2020

وبدأت أشجان الأبحر في وقت سابق العام الحالي مشروعها الذي سمته (متفصل ليك)، وهو خط إنتاج ملابس تقول إنه الأول من نوعه في مصر.

وقالت أشجان (43 عاما) إنها، بعد العمل مع العديد من الشركات بخصوص طرق تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، لاحظت أن مصنعي الملابس لا يقدمون لهم الخدمة المطلوبة.

وأضافت "قصار القامة وذوو الاحتياجات الخاصة هم لما بينزلوا السوق ما بيلاقوش أي حاجة خاصة، ما بيلاقوش قسم خاص مثلا بذوي الاحتياجات".

وتستخدم أشجان متطوعين لاختبار الملابس وتقدم لهم عينات مجانية قبل أن تطرح المنتج بشكل تجاري.

ومن بين المتطوعين زياد حمدي الذي يعاني من إعاقة تمنعه من استخدام يديه وأصابعه بسهولة.

وقال حمدي "حاجة تسهل لبسنا، يعني إحنا الأول ما كُناش بنعرف نستخدم ايدينا كويس في اللبس. دلوقتي وفرت علينا حاجات كتير وبقينا بنعرف نلبس بسهولة".

ولملابس حمدي الآن مثبتات على شكل خطاف متصل بحلقات بدلا من الأزرار. ويقول إنها توفر له الكثير من الوقت والجهد.

وتأمل أشجان أن تسهم مبادرتها في تغيير النظرة لذوي الإعاقة وإقناع الجمهور بأنهم كغيرهم من الناس.

وقالت "أول تحدٍ في المجال ده إن إحنا نغير نظرتنا للأشخاص ذوي الإعاقة، إن إحنا نربطهم بالجمعيات الخيرية أو بالعمل الخيري أو إنه شخص غير قادر على إنه يدفع ثمن المنتج أو ثمن الخدمة اللي بتتقدم له، ده تحدي كبير قوي، ده تغيير الصورة الذهنية للمجتمع بشكل كامل".

وقالت المتطوعة حنان فؤاد، من قصار القامة، "نفسي يبقى لي مثلا محلات معينة… بأروح بآخد مثلا ميديوم، لارج، نبقى زينا زي الناس".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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