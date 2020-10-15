شاهد: لحظة نجاة سائق شاحنة من الموت بعد إطلاق النار عليه

ونشر حساب "SA Trucker"، المهتم بسائقي الشاحنات في البلاد، مقطع فيديو، وثقته كاميرا داخلية في الشاحنة، للحظة إطلاق النار على السائق، أثناء استماعه إلى الموسيقى؛ ليلجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق.

Gunmen spray bullets onto truck leaving truck driver ducking for cover pic.twitter.com/q7zUhtL8re — SA Trucker (@rsa_trucker) October 11, 2020

وفي مقطع ثان نشره نفس الحساب، أظهر ثلاثة أشخاص على جانبي الطريق، وهم يطلقون عددا من الرصاصات على السائق؛ والتي أصابت زجاج نافذة الشاحنة فقط.

وبحسب مصادر صحفية، فإن السائق توجه عقب الحادث يوم الأحد الماضي، مباشرة إلى مركز شرطة المدينة للإبلاغ عنه، ولكن حتى الآن لا يوجد أي رد من مصادر شرطية بخصوص ذلك الحادث.