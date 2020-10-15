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شاهد: لحظة نجاة سائق شاحنة من الموت بعد إطلاق النار عليه

السائق لجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق
السائق لجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق
15/10/2020

ونشر حساب "SA Trucker"، المهتم بسائقي الشاحنات في البلاد، مقطع فيديو، وثقته كاميرا داخلية في الشاحنة، للحظة إطلاق النار على السائق، أثناء استماعه إلى الموسيقى؛ ليلجأ إلى الاختباء واضطر إلى قيادة السيارة دون النظر إلى الطريق.

وفي مقطع ثان نشره نفس الحساب، أظهر ثلاثة أشخاص على جانبي الطريق، وهم يطلقون عددا من الرصاصات على السائق؛ والتي أصابت زجاج نافذة الشاحنة فقط.

وبحسب مصادر صحفية، فإن السائق توجه عقب الحادث يوم الأحد الماضي، مباشرة إلى مركز شرطة المدينة للإبلاغ عنه، ولكن حتى الآن لا يوجد أي رد من مصادر شرطية بخصوص ذلك الحادث.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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