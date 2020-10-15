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خرائط غوغل تعيد مراهقا إلى أسرته بعد 11 عاما من اختطافه (فيديو)

خرائط غوغل تعيد مراهقا إندونيسيا إلى أسرته بعد 11 عاما من اختطافه عندما كان طفلا
خرائط غوغل تعيد مراهقا إندونيسيا إلى أسرته بعد 11 عاما من اختطافه عندما كان طفلا
15/10/2020

وكان إرفان واهيو أنجاسورو، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، يحضر جلسة للتدريب على العمل في إحدى مراكز إعادة التأهيل في المقاطعة، عندما قرر استخدام خرائط غوغل للبحث عن سوق قديم كانت جدته تصحبه إليه في طفولته.

وبحسب تصريحات صحفية لـ "أنجاسورو"، فقد استخدم ميزة التجول الافتراضي على خرائط غوغل، وبالفعل استطاع إيجاد السوق في منطقة سراجين، والذي ما زال يتذكره حتى الآن، ثم أعطى العنوان لأخصائي اجتماعي في مركز إعادة التأهيل، والذي بدوره أجرى اتصالا بأفراد المركز في مناطق مختلفة من مقاطعة جاوا الوسطى، واستطاع الحصول على مجموعة من الصور العائلية لـ"إرفان"، والذي تعرف عليها قائلا "ما زلت أتذكر وجوه والدي وأمي وإخوتي".

وعاد أنجاسورو مرة أخرى إلى منزله بعد غياب 11 عاما، عندما ذهب لإعادة أحد الألعاب الإلكترونية إلى أحد المستأجرين، فقابله أحدهم من فناني الشوارع، والذي أخبره بأنه سيرافقه إلى منزله، ولكنه اختطفه لكي يؤدي معه العروض في الشوارع.

وعن تلك الفترة قال أنجاسورو، إنه عاش عامين في الشوارع، قبل أن يتركه الخاطف في أحد المساجد، والتقطه رئيس وحدة حي محلي في إندونيسيا، ثم تبناه حفيده بعد وفاته، وتلقى تعليمه خلال ثماني سنوات في إحدى المدارس الداخلية الإسلامية، قبل لم شمله مع أسرته مجددا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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