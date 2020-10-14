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منوعات|الولايات المتحدة

طفل يسرق حافلة مدرسية ويدوّخ دوريات الشرطة (فيديو)

طفل يدوخ دوريات الشرطة
طفل يدوخ دوريات الشرطة
14/10/2020

وقالت الشرطة إن الحافلة سُرقت من المبنى 300 في شارع إلمر، بمدينة باتون روغ، وكانت الحافلة مملوكة لمالك خاص تعاقد من الباطن مع السيارة.

واستطاع الضباط إيقاف الحافلة بعدما اصطدمت بخط غاز وشجرة في وسط المدينة، وحاصر الضباط الحافلة واحتجزوا السائق الصغير.

وسجل شاهد عيان شريط فيديو للشرطة وهي تطارد الحافلة، كما نشر صورًا للسلطات وهي تعتقل الطفل، بعدما دوخ دوريات الشرطة وراءه.

وذكرت تقارير محلية، أنه لا يبدو أن الحادث تسبب في أي أضرار كبيرة، ولا يبدو أن هناك إصابات، حسبما ذكر موقع " WBRZ".

وقالت الشرطة يوم الإثنين، إن الحافلة لا تحتوي على مفاتيح لكن بها مفتاح تشغيل يعمل بالضغط لبدء التشغيل.

ويعتقد الضباط أيضًا أن الطفل كان أصغر من أن يصل إلى الدوّاسات، وكان عليه الوقوف لقيادة الحافلة.

وأضافت الشرطة أن الطفل شوهد وهو يستفز الضباط بإصبعه أثناء هروبه بالسيارة، بينما لم تنشر الشرطة اسم الصبي.

وتم احتجاز الطفل في حجز الأحداث، بتهم متعددة بما في ذلك سرقة سيارة والاعتداء المتعمد.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية
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