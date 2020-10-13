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منوعات|مصر

"الفنانون في مصاف الرسل".. تصريح لفنانة مصرية يثير جدلا (فيديو)

الفنانة المصرية منال سلامة
الفنانة المصرية منال سلامة
13/10/2020

وقالت سلامة ردًا على سؤال في أحد البرامج عن رأيها في لقب "الفنانة التائبة": إن التمثيل مهنة عظيمة جدا ومهمة للمجتمع، مضيفة " نحن في مصاف الرسل".

ولاقت تصريحات الفنانة المصرية هجوما على مواقع التواصل، بسبب وصف "مصاف الرسل"، وأكد الناشطون أن المقارنة مرفوضة وغير صحيحة.

وقارن ناشطون بين تمييز الدولة في التعامل مع من ينتقد مؤسساتها والنظام الحاكم، ومع من يتطاول على الأديان، على حد تعبيرهم.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل
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