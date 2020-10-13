"الفنانون في مصاف الرسل".. تصريح لفنانة مصرية يثير جدلا (فيديو)

وقالت سلامة ردًا على سؤال في أحد البرامج عن رأيها في لقب "الفنانة التائبة": إن التمثيل مهنة عظيمة جدا ومهمة للمجتمع، مضيفة " نحن في مصاف الرسل".

ولاقت تصريحات الفنانة المصرية هجوما على مواقع التواصل، بسبب وصف "مصاف الرسل"، وأكد الناشطون أن المقارنة مرفوضة وغير صحيحة.

قف للممثل وفيه التبجيلا

كاد الممثل أن يكون رسولا https://t.co/bsBQcEaVLp — Wael & Co (@AliensR_SoWierd) October 13, 2020

الجهل مرض… تقصدين أى رسل… اذا اللى بيتكلم اهبل يبقى المستمع عاقل… https://t.co/LiVIF73Ruz — Magdy Shaker (@MagdySh03527501) October 13, 2020

وقارن ناشطون بين تمييز الدولة في التعامل مع من ينتقد مؤسساتها والنظام الحاكم، ومع من يتطاول على الأديان، على حد تعبيرهم.

منال سلامة بتقلك "الفنانين في مصاف الرسل" !!!!! 😡 تصدّق يا مؤمن لو قالت "الفنانين في مصاف القوات المسلحة" كانوا إعتقلوها بتهمة الإساءة للجيش، وخرج أحمد موسى ومصطفى بكري وقالولك "إلحق دي بتسيء لخير أجناد الأرض" وتحيا الكابوريا 3 مرات … pic.twitter.com/SJlzVJYTgb — #الا_رسول_الله Mazennino 🇱🇧 (@Mazennino2) October 13, 2020