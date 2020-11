أب يرقص أمام مستشفى للترويح عن ابنه المصاب بالسرطان (فيديو)

وأظهر المقطع، رقص الأب بحركات متنوعة، في حين يشاهد الابن المصاب من نافذة الحجرة، ويحاول تقليد والده والرقص معه على أنغام موسيقى يشغلها الأب.

وأفاد المستشفى أن الرجل والد طفل مصاب بالسرطان، وأنه رقص أمام المستشفى لرفع روح ابنه المعنوية أثناء العلاج.

وقالت المستشفى في منشور: "شُخِّصَ إيدن، البالغ من العمر 14 عاما، بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، في بداية جائحة كوفيد-19 وبسبب قيود الزيارة، يُسمح لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية فقط بالدخول إلى المركز الطبي لكل مريض".

