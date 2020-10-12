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منوعات|الولايات المتحدة

قارب يطير بسرعة عالية في الجو قبيل اصطدامه (فيديو)

القارب تحطم بعدما طار في الهواء من شدة الاصطدام
القارب تحطم بعدما طار في الهواء من شدة الاصطدام
12/10/2020

وذكرت الشرطة المحلية في بيان، إن 3 أشخاصًا كانوا يجرون جلسة تصوير على متن القارب في نهر سانت لوسي جنوب ستيوارت كوزواي، قبل أن يخرج عن السيطرة، بينما قفزوا بطريقة ما في البحر قبيل الاصطدام.

ووقع الحادث في وقت متأخر من يوم الجمعة، وقال الرجال الثلاثة إنهم أجبروا على الغوص تحت الماء مرات عدة، لأن القارب استمر في الدوران بالقرب منهم عقب الحادث.

وقالوا إن القارب انطلق بسرعة عالية بعدما فقدوا السيطرة عليه، ليصل إلى رصيف خرساني بالقرب من مبنى 1500 في شارع سانت لوسي، ثم انطلق في الجو وضرب رصيفًا ثانيًا قبل أن يتوقف.

في تلك الأثناء، قام أحد الطيارين بالتقاط الفيديو للحادث غير المتوقع، بينما فتحت السلطات تحقيقًا لمعرفة أسباب الحادث.

واستطاع الرجال الثلاثة السباحة إلى مركب شراعي كان قريبًا منهم، بينما أصيب أحدهم بجروح طفيفة، ولم ترد أنباء عن إصابات أخرى.

المصدر : وسائل إعلام أمريكية
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