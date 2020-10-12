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غضب في مصر بعد اختيار إسرائيلية لتجسيد شخصية كليوباترا

الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت
الممثلة الإسرائيلية، جال جادوت
12/10/2020

واختارت المخرجة الأمريكية باتي جنكينز، الممثلة الإسرائيلية لأداء دور كليوباترا في فيلم يحكي السيرة الذاتية للملكة التي حكمت مصر.

وقوبل هذا الاختيار باستياء وغضب واسعين في المنصات الاجتماعية المصرية، لا سيَّما وأن توقيته يتزامن مع موجة تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

وقال أحد المغردين: "خلاص.. الممثلات المصريات خلصت والممثلات اليونانيات خلصوا، مافاضلش غير الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تقوم بدور كليوباترا".

وقال أحد الناشطين على فيسبوك: "اختيار جال جادوت تحديدًا للعب دور كليوباترا هو رسالة من تحت لتحت كدة مضمونها مش ظريف".

فيما انتقد مغرد اختيار جادوت وجنكينز للعمل قائلًا: "لا الممثلة شكلها ينفع، ولا المخرجة كبيرة بما فيه الكفاية عشان تأخذ سيرة حياة كليوباترا، والممثلة أصلًا تمثيلها أسوأ من السيئ خصوصًا في أفلامها الأخيرة".

وتساءل مغرد آخر قائلا: "سؤال جاد: هل يصح قانونًا تمثيل شخصيات تاريخية دون موافقة البلد باعتبار عدم وجود أهلية؟ بمعنى هل ممكن العب دور شخصية تاريخية لو أنا مش عارف آخد موافقة أقربائه/ مش عارف مين أقرباءه؟".

وليست هذه المرة الأولى التي تُجسد فيها شخصية كليوباترا، إذ جسدتها الممثلة الأمريكية إليزابيث تايلور في فيلم من كلاسيكيات هوليوود، عام 1963.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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