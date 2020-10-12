غضب في مصر بعد اختيار إسرائيلية لتجسيد شخصية كليوباترا

واختارت المخرجة الأمريكية باتي جنكينز، الممثلة الإسرائيلية لأداء دور كليوباترا في فيلم يحكي السيرة الذاتية للملكة التي حكمت مصر.

وقوبل هذا الاختيار باستياء وغضب واسعين في المنصات الاجتماعية المصرية، لا سيَّما وأن توقيته يتزامن مع موجة تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.

شركة الانتاج باراماونت تختار الممثلة الإسرائيلية جال جادوت لتجسيد شخصية كليوباترا في فيلم جديد من اخراج باتي جنكينز. pic.twitter.com/G73L2HYFVg — Screen Mix (@ScreenMix) October 11, 2020

وقال أحد المغردين: "خلاص.. الممثلات المصريات خلصت والممثلات اليونانيات خلصوا، مافاضلش غير الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تقوم بدور كليوباترا".

خلاص الممثلات المصريين خلصوا والممثلات اليونانيين خلصوا ومافاضلش غير الممثلة الإسرائيلية جال جادوت تقوم بدور كليوباترا https://t.co/HgHta5gqSO — no angst no sad (@hangryliving) October 11, 2020

وقال أحد الناشطين على فيسبوك: "اختيار جال جادوت تحديدًا للعب دور كليوباترا هو رسالة من تحت لتحت كدة مضمونها مش ظريف".

فيما انتقد مغرد اختيار جادوت وجنكينز للعمل قائلًا: "لا الممثلة شكلها ينفع، ولا المخرجة كبيرة بما فيه الكفاية عشان تأخذ سيرة حياة كليوباترا، والممثلة أصلًا تمثيلها أسوأ من السيئ خصوصًا في أفلامها الأخيرة".

لا الممثلة شكلها ينفع

ولا المخرجة كبيرة بما فيه الكفاية عشان تاخذ سيرة حياة كليوباترا

والممثلة اصلا تمثيلها اسوأ من السيء خصوصاً في افلامها الاخيرة https://t.co/GX2K8fPHsm — أحمد الهلال (@AhmedNasser223) October 11, 2020

وتساءل مغرد آخر قائلا: "سؤال جاد: هل يصح قانونًا تمثيل شخصيات تاريخية دون موافقة البلد باعتبار عدم وجود أهلية؟ بمعنى هل ممكن العب دور شخصية تاريخية لو أنا مش عارف آخد موافقة أقربائه/ مش عارف مين أقرباءه؟".

سؤال جاد؛ هل يصح قانونا تمثيل شخصيات تاريخية دون موافقة البلد باعتبار عدم وجود اهلية؟

بمعنى هل ممكن العب دور شخصية تاريخية لو انا مش عارف اخد موافقة اقرباؤه/ مش عارف مين اقرباؤه؟ https://t.co/vZjf2rWNpI — Me (@My_PersonalNote) October 11, 2020

إختيار غير موفق من هوليوود اللي كل شركاتها ورأس مالها معروف إنها قايمه علي رجال الاعمال الصهاينة بس مش توصل لدرجة تجسيد دور الملكة كليوباترا وتلميع ممثلة إسرائيلية في دور مهم زي ده، بعد ما جسدته إليزابيث تايلور ،تيجي دي تجسده؟🤢 والله #سوسن_بدر تليق اكتر، أحبيبتي يا سوسن بدر 😅 https://t.co/hLIuHbKAaD pic.twitter.com/Ob4NJaxCwt — 🇪🇬ЅᎯℳᎯ ♡ Ȋᓄَɹɹɹ (@Egypt_Sama_) October 11, 2020

دي بقى هتخليهم يقولوا ان كليوباترا اصلها اسرائيلي https://t.co/fzdpLJmelv — Mint jam (@ZhukovAccount) October 11, 2020

تخيل ممثله من غير دوله بتمثل دور شخصيه من أهم الشخصيات لأهم الدول https://t.co/jJDpIQMTPd — Abrar Elnagar🏳️ (@rosebery_) October 11, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي تُجسد فيها شخصية كليوباترا، إذ جسدتها الممثلة الأمريكية إليزابيث تايلور في فيلم من كلاسيكيات هوليوود، عام 1963.