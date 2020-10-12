شاهد: ماسة وردية نادرة معروضة للبيع بنحو 38 مليون دولار

وأصبحت الجوهرة ذات الشكل البيضاوي، التي تم استخراجها في روسيا وسميت باسم الباليه الروسي "روح الورد"، أكبر جوهرة من نوعها تُعرض في مزاد. وزاد الإقبال من قبل أثرياء العالم على الأحجار الكريمة الملونة في السنوات الأخيرة.

وأضافت دار سوذبي أن الألماسة، التي استخرجتها شركة (ألروسا) الروسية والبالغ حجمها 14.83 قيراط، تم اقتطاعها وتشكيلها من أكبر بلورة ماسية وردية يتم العثور عليها في روسيا على الإطلاق.

وقال جاري شاولر رئيس قسم المجوهرات على مستوى العالم في سوذبي "وجود الألماسات الوردية في الطبيعة أمر شديد الندرة بأي حجم. واحد في المئة فقط من كل الألماسات الوردية يزيد حجمها عن 10 قراريط".

وتعرض الجوهرة في هونج كونج وسنغافورة وتايبه قبل عرضها في المزاد بجنيف في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.