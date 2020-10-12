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منوعات|البرازيل

انحشر جسده لـ 3 ساعات.. محاولة هروب غريبة بقسم شرطة (فيديو)

حوصر السجين في ثقب باب الزنزانة أثناء محاولته الهرب
حوصر السجين في ثقب باب الزنزانة أثناء محاولته الهرب
12/10/2020

واستغرق الأمر من رجال الإطفاء في بلدة بالنياريو بيكاراس البرازيلية، ما يقرب من ثلاث ساعات لانقاذ الشاب المراهق بعد أن حوصر في ثقب الباب أثناء محاولته الصادمة للهرب.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، أن رجال الإطفاء قاموا أولاً بتغطية الباب بالزيت لتنعيمه ولمنعه من الانهيار تمامًا أثناء محاولتهم إخراج المعتقل بينما كان النصف السفلي من جسده متدليًا في الهواء.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها السلطات، رجل إطفاء يستخدم أداة هيدروليكية، لقطع الباب بحرص وسط إرشادات من رجل إطفاء آخر، بينما كانت قدما المعتقل مستلقية على كرسي.

وكان قد تم القبض على المراهق، بعد ضبطه في واقعة سرقة متجر بعد ظهر الخميس، وأيضًا محاولته اقتحام مستودع تجاري.

وقال قائد الشرطة المحلية، إن المشتبه به كان في الحجز لمدة ساعتين فقط عندما حاول الفرار من المخفر.

وتم نقل السجين في وقت لاحق إلى زنزانة أخرى في مركز الشرطة ذاته.

المصدر : ديلي ميل
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