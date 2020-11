بدعوى حمايتهما.. اعتداء الشرطة الألمانية على رجل وفتاة يثير الجدل (فيديو)

وأظهرت المقاطع هجوم شرطية على رجل من أصل تونسي (47 عامًا) ولكمه في وجهه ورأسه، في حين يسيطر آخران على حركته إلى أن أوقعوه أرضًا وقيدوا يديه.

Wie es aussieht, wenn die Krefelder Polizei schreibt "Als sie aus der verrauchten Wohnung gerettet werden sollten, weigerte sich der Mann. Angesichts seines Widerstands musste unmittelbarer Zwang angewendet werden, um ihn in Sicherheit zu bringen." #krefeld pic.twitter.com/14fxEPeXkf

وفي الوقت ذاته، أعاق آخر حركة فتاة ألمانية الأصل (28 عامًا) كانت برفقة الرجل، وحين حاولت المقاومة لإبعادهم عن رفيقها أبعدها الشرطي عنهم لحين السيطرة عليه.

https://twitter.com/Schwarzflamme/status/1315292720165007360?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلقت شرطة (نورث راين وستفاليا) على الحادث، قائلة إن الفيديو مقتطع من التطورات التي أحاطت به، وإنها ستحقق في الأمر.

Obwohl wir nicht jedes Video kommentieren können machen wir eine Ausnahme. Wir halten dieses Vorgehen für vollkommen unprofessionell und eine unverhältnismäßige Anwendung des unmittelbaren Zwangs. Es erinnert an eine Kneipenschlägerei ™ #Polizei #krefeld https://t.co/BjNN3Vg70L

كما علق رئيس دائرة المباحث "أوليفر فون دوبرولسكي" منتقدًا سلوك الشرطية في توقيف الرجل، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب يضر بثقة المواطنين في الشرطة.

Wieder einmal so ein Video, bei dem Viele sagen werden „Aber man sieht doch gar nicht, was davor passiert ist“ und es eigentlich völlig egal ist, was davor passiert ist.

Das ist Jahrmarktsboxerei und keine saubere Polizeiarbeit.

Die Kollegin zerschlägt hier Vertrauen.#Krefeld https://t.co/elqvB0Ut0x

— Oliver von Dobrowolski (@vonDobrowolski) October 11, 2020