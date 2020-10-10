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منوعات|المكسيك

مقتل نجمة "تيك توك" أثناء تصوير عملية اختطاف مزيفة (فيديو)

رصاصة حقيقية في مشهد تمثيلي تنهي حياة شابة مكسيكية
رصاصة حقيقية في مشهد تمثيلي تنهي حياة شابة مكسيكية
10/10/2020

وأفادت صحيفة "مكسيكو نيوز ديلي" أن أريلين مارتينيز، وهي إحدى نجمات "تيك توك"، قد نشرت في السابق عمليات اختطاف أخرى زائفة.

لكنها في تلك المرة أصيبت برصاصة في رأسها عن طريق الخطأ أثناء تصويرها لمشهد تمثيلي لأحدث مقطع فيديو في مدينة تشيهواهوا.

وكان ما لا يقل عن 10 أشخاص حاضرين عندما ظهرت أريلين، أثناء التصوير وهي مقيدة في كرسي وتكافح للتخلص من خاطفيها المزيفين، ثم سُمع فجأة دوي رصاصة خرجت من مسدس عيار 0.45، ضربتها في رأسها وقتلتها على الفور.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب وحظي بانتشار واسع، أريلين قبل ثوانٍ من وفاتها.

وقالت السلطات إن رجلين اثنين فرّا في سيارة جيب شيروكي فور وقوع الحادث المميت، لكن الشرطة تعرفت عليهما، وفقًا لشبكة "Sipse" المكسيكية.

وقالت الشرطة إنه لم يتضح بعد سبب استخدام مسدس محشو برصاص حقيقي خلال الحادث الذي وقع يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت تقارير محلية أن أريلين كانت أمًّا لطفل يبلغ من العمر عام واحد، وكان آخر ما كتبته على صفحتها بموقع إنستغرام "لا تحزن أبدًا، ابقَ دائمًا مجنونًا".

المصدر : نيويورك بوست
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