بسبب "محتويات لا أخلاقية".. باكستان تحظر تطبيق تيك توك

وأوضحت هيئة الاتصالات الباكستانية في بيان لها أن شركة تيك توك "فشلت في الامتثال الكامل للتعليمات لتطوير آلية فعالة للسيطرة على المحتوى غير القانوني".

وقالت إنها اتخذت قرارها بعد تلقي شكاوى ضد محتويات "غير أخلاقية وفاحشة" على منصة التطبيق.

وذكر بيان الهيئة أنه "مع مراعاة الشكاوى وطبيعة المحتوى الذي يتم نشره باستمرار على تيك توك، تم إصدار تحذير نهائي للشركة ومنحها وقتًا طويلاً للرد والامتثال للتعليمات والإرشادات".

وقال البيان إن الشركة فشلت في الامتثال الكامل لتعليمات هيئة الاتصالات الباكستانية، لذا قررت السلطات حظر التطبيق في باكستان.

في المقابل، تركت هيئة الاتصالات الباب مفتوحًا لعودة "تيك توك"، قائلة إنها ستراجع قرارها إذا طورت الشركة الصينية آلية لتعديل المحتوى.

وفي يوليو / تموز، قالت هيئة الاتصالات الباكستانية إنها أصدرت "تحذيرًا نهائيًا" لمنصة "تيك توك" لإزالة "المحتوى الفاحش وغير الأخلاقي".