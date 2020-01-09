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نانسي عجرم توجه رسالة لأهل الشاب السوري القتيل.. وفيديو جديد للواقعة

9/1/2020

تداول ناشطون على منصات التواصل، فيديو جديد لمحاولة تسلل شاب ملثم لفيلا المطربة اللبنانية نانسى عجرم، بمنطقة كسروان شمال العاصمة بيروت.

وقبل يومين، كشفت وسائل إعلام محلية سورية تفاصيل جديدة عن الشاب السوري الذي قتل بالرصاص على يد الطبيب فادي هاشم، زوج نانسي عجرم. ونقلت عن أقارب القتيل أنه كان يعمل لدى فادي وأنه ذهب للفيلا ومعه مسدس "لعبة" للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة، وهو ما نفاه تمامًا محامي أسرة نانسي.

وأكدت نانسي، في مؤتمر صحفي، أن زوجها لم يكن أمامه خيار سوى إطلاق النار على ملثم اقتحم منزلهما، مطالبة من ينتقدونه بأن يضعوا أنفسهم مكانه.

وقالت نانسي إن القتيل ظل يهدد زوجها بمسدس على مدار 7 دقائق متواصلة وهدده بإطلاق الرصاص، كما طلب الملثم من فادي أن ينادي زوجته وبناته الثلاث وأن يطيع أوامره وألا يتحرك من مكانه.

وأضافت الفنانة أنها وزوجها لم يرغبا في أن تتطور الأمور إلى هذا الحد، لكنها طالبت المنتقدين بأن يضعوا أنفسهم محل فادي فهو في النهاية أب ولا يود أن يلحق أي أذى بعائلته.

وقدمت نانسي واجب العزاء لأهل القتيل ووالدته وزوجته، وأكدت نفيها أن يكون سبق له العمل في فيلتها.

وكانت سلطات التحقيق، أخلت سبيل فادي، على ذمة التحقيق، وقال إنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس.

والأحد الماضي، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان "مقتل لص سوري الجنسية يدعى محمد حسن الموسى مواليد عام 1989، حاول سرقة فيلا المطربة نانسي عجرم"، وأضافت أن "اللص فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فأشهر مسدسه في وجه، فحصل تبادل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور".

وأثار الخبر ضجة وجدلًا عبر مواقع التواصل بشأن الطريقة التي تم بها ردع اللص في الوقت الذي شكك البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار، معتبرينها غطاءً لقتله.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#LBCI #LBCIVideos #LBCINews @nancyajram

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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