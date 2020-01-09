شاهد: حريق يودي بحياة والد المطرب المصري إيهاب توفيق

توفي والد المطرب المصري إيهاب توفيق، صباح اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق في مسكنه بحي مدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت مواقع محلية أن الحريق جاء نتيجة تماس كهربائي تسببت فيه المدفئة، وأن الفنان المصري حاول إنقاذ والده لكن النيران والدخان حال دون ذلك قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية وتخمد الحريق.

وقال عاملون في فيلا توفيق، خلال تصريحات محلية، إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

ونشرت وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل، صورًا ولقطات تظهر آثار ما خلفه الحريق ومحاولات قوات الإطفاء المصرية السيطرة عليه.

وتصدر وسم (#ايهاب_توفيق) قائمة الأعلى تداولًا على موقع تويتر في مصر، وتحول الوسم إلى ساحة نعي ورثاء وعزاء للمطرب المصري في وفاة والده.